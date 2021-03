Les élèves des internats étrangers n’auront pas à s’isoler dans les hôtels après un changement de règle

Les pensionnaires venant de l’étranger n’auront plus à s’isoler dans les hôtels sous la pression des parents et des directeurs d’école.

Au lieu de cela, ils seront autorisés à se mettre en quarantaine dans leur école s’ils voyagent de l’aéroport dans un transport privé pré-arrangé.

Les enfants arrivant de pays figurant sur la liste rouge du gouvernement pour retourner à l’école en Angleterre avaient été mis en quarantaine dans un hôtel pendant dix jours, selon les conseils du ministère de l’Éducation.

Mais le département dit maintenant que les élèves peuvent mettre en quarantaine dans un logement « physiquement autonome » à l’école.

Le changement aux règles est intervenu après que l’Association des pensionnats a écrit au gouvernement.

Les élèves des internats (photo: Bibliothèque iamge)

Ils ont averti que les arrangements de quarantaine dans les hôtels posent « un risque de sauvegarde important » avec les mineurs isolés et seuls dans des chambres d’hôtel.

La lettre avertissait que les règles concernant l’auto-isolement des voyageurs – qui sont entrées en vigueur le 15 février – pourraient conduire les mineurs à se mettre en quarantaine dans des chambres d’hôtel seuls ou avec des adultes qu’ils ne connaissent pas.

Le mois dernier, les parents d’enfants retournant à l’école au Royaume-Uni ont supplié le gouvernement de repenser les règles.

Julie Robinson, directrice générale du Conseil des écoles indépendantes, a déclaré: «Nous sommes ravis que ces conseils permettent à tous les pensionnaires internationaux de retourner à l’école s’ils en sont capables.

«Et nous apprécions les conditions strictes imposées aux pensions pour que cela soit possible.

Le nouveau guide DfE, publié quelques jours avant la réouverture des écoles en Angleterre, indique que les étudiants doivent se rendre dans les écoles en véhicule à moteur, et non en transports en commun, et que cela doit être organisé à l’avance par l’école.

Les orientations ajoutent: « Le secrétaire d’État a déterminé que dans le cas des internats, la quarantaine doit avoir lieu dans un logement qui comprend des installations résidentielles organisées par l’école ou le collège en Angleterre que l’élève ou l’étudiant (selon le cas peut être) doit participer en tant qu’élève ou étudiant à son arrivée en Angleterre.

(photo: Arrivées à Heathrow: image de la bibliothèque)

« Le logement doit constituer un logement séparé, c’est-à-dire qu’il doit être un logement physiquement autonome. »

Robin Fletcher, directeur général de la BSA, qui représente 500 écoles à travers le Royaume-Uni, a déclaré: «C’est une excellente nouvelle pour nos écoles membres et nous sommes reconnaissants au ministère de l’Éducation pour son soutien.

« Les internats sont des bulles autonomes – notre expérience du verrouillage précédent nous indique que tous les cas de Covid peuvent être gérés avec soin, limitant au minimum le risque de propagation des cas.

«Cela signifie également que les élèves sont pris en charge et soutenus par le personnel pastoral des écoles, garantissant leur sécurité et leur bien-être.

« Nous espérons que les mêmes dispositions pourront être mises en place pour les étudiants du Pays de Galles, d’Écosse et d’Irlande du Nord et nous continuerons nos efforts pour que cela se produise. »