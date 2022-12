Les élèves des écoles élémentaires de la Colombie-Britannique se réunissent à travers différentes confessions pour célébrer les similitudes

Un par un, des groupes d’écoliers anxieux du primaire se sont relayés au micro dans le gymnase bondé de l’école juive de Richmond.

Certains tenaient des panneaux d’affichage dessinés à la main expliquant comment jouer avec un dreidel. Un groupe a répondu aux questions sur le Ramadan et l’Aïd. Un autre a chanté des chansons de vacances accompagnées d’un piano, les yeux allant et venant entre les paroles du papier de construction et la foule qui l’écoutait.

L’école de jour juive de Richmond a organisé plus tôt cette semaine l’événement interculturel et interconfessionnel appelé “Highway to Heaven” afin que les familles puissent partager une variété de célébrations et de traditions hivernales à travers différentes cultures.

Pendant plus d’une heure, les enfants ont partagé leurs religions – du judaïsme à l’islam en passant par le christianisme et le catholicisme – et comment leurs familles célèbrent les fêtes différemment.

“Je veux qu’ils sachent comment fonctionne notre tradition afin qu’ils puissent mieux nous comprendre, comme nous voulons mieux les comprendre”, a déclaré Hassan Rizvi, qui a parlé du mois sacré du Ramadan.

“C’est important parce que parfois ils pensent du mal de nous. Nous pensons du mal d’eux, donc je veux que nous nous connaissions tous les deux afin que nous ne pensions pas de cette façon.”

Regarder | Un élève du primaire explique pourquoi il est important d’en apprendre davantage sur les autres religions :

L’événement a été nommé d’après un tronçon de route de trois kilomètres dans la ville au sud de Vancouver, qui abrite près de deux douzaines d’institutions religieuses et culturelles, d’une mosquée musulmane à un temple sikh, un temple bouddhiste et l’externat juif.

Des étudiants de la Richmond Christian School, de l’Académie islamique Az-Zahraa et de Cornerstone Montessori ont été invités à venir.

“La façon de vraiment combattre et traiter l’antisémitisme, le racisme et la discrimination passe par l’éducation”, a déclaré Sabrina Bhojani, directrice de l’école de jour juive de Richmond.

“En réunissant les étudiants, pour qu’ils aient la capacité d’apprendre les uns des autres, je pense que c’est vraiment ainsi que nous allons pouvoir lutter contre le racisme, l’antisémitisme et la discrimination.

REGARDER | Sabrina Bhojani, directrice de la Richmond Jewish Day School, sur l’importance de l’événement interreligieux :

Les élèves ont exécuté des danses, chanté des chansons ou créé des œuvres d’art pour montrer leurs traditions personnelles sur le thème de l’hiver. Ensuite, ils ont été invités à jouer ensemble ou à faire plus d’artisanat avec des élèves de toutes les écoles.

“Chaque religion a quelque chose qui se ressemble un peu, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraiment différentes. Je trouve cela vraiment intéressant”, a déclaré Ella Sadoff, 10 ans, une élève de 5e année.

“Cela permet de comprendre que nous sommes tous différents, mais nous ne devrions pas être traités différemment ; à cause de cela, nous devrions tous être traités de la même manière.”

Des élèves de l’école juive de Richmond, de l’école chrétienne de Richmond, de l’Académie islamique Az-Zahraa et de Cornerstone Montessori jouent ensemble lors de l’événement de lundi. (Radio-Canada)

L’événement s’est produit lors d’une vague de vitriol anti-juif propagée par des personnalités publiques de premier plan à travers le continent, dont le rappeur Ye – anciennement connu sous le nom de Kanye West. Trolls néo-nazis reviennent sur Twitter après que son nouveau PDG, Elon Musk, ait accordé “l’amnistie” aux comptes suspendus.

“Il semble que ce soit vraiment un moment important, non seulement dans notre communauté ici à Richmond, mais au Canada et dans le monde entier”, a déclaré le directeur Bhojani.

“J’espère qu’en apprenant les uns des autres, en apprenant à se connaître, ils verront les similitudes et les points communs entre nous tous … Et je pense que ce n’est que grâce à cet apprentissage que nous pourrons briser certains de ces murs de stéréotypes.”

Plusieurs enfants, allant de la maternelle à la 7e année, ont remarqué par eux-mêmes à quel point les différentes religions partagent des similitudes, y compris Rizvi.

“Ils croient en un seul Dieu. Nous croyons en un seul Dieu. La Torah, comme ils l’ont… nous avons un livre comme celui-ci appelé le Coran”, a-t-il dit, en donnant un exemple.

“Ils ont juste besoin de connaître la religion pour mieux nous comprendre.”