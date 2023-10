On se souvient des quatre étudiants de l’Université Pepperdine frappés et tués mardi au bord de la Pacific Coast Highway à Malibu, en Californie, pour leur travail acharné et leur positivité.

Vinita Weir – dont la fille unique, Asha Weir, a été tuée, avec Niamh Rolston, Peyton Stewart et Deslyn Williams, lorsque, selon les autorités, un conducteur de 22 ans a perdu le contrôle de sa berline – a déclaré jeudi que Pepperdine devrait être fière de les jeunes femmes parce qu’elles représentaient impeccablement les valeurs de l’école.

Ils étaient tous des seniors et membres de la sororité Alpha Phi.

Asha Weir, Rolston et Stewart étaient également colocataires, a déclaré Vinita Weir, qui voyageait jeudi de son domicile à Skippack, en Pennsylvanie, à Los Angeles.

Des gens marchent pour déposer des fleurs sur les lieux où quatre femmes ont été tuées mardi dans un accident impliquant plusieurs véhicules à Malibu, en Californie. Genaro Molina / Los Angeles Times via Getty Images

Asha Weir est née le 29 mai 2002 en Irlande, où sa famille a vécu jusqu’en 2012, date à laquelle ils ont déménagé aux États-Unis.

Elle avait deux frères : Michael, 23 ans, et Jamie, qui vient d’avoir 15 ans. Elle a rendu une visite surprise à la maison ce week-end pour fêter son anniversaire.

« Je l’ai déposée à l’aéroport de Philadelphie mardi matin et elle m’a dit qu’elle ne voulait pas vraiment y retourner cette fois-ci mais qu’elle était ravie de rentrer à la maison pour Thanksgiving », a déclaré Vinita Weir. « Elle me manque et je ne sais pas comment vivre sans elle. »

Asha Weir savait comment vivre pleinement sa vie et « était une fille et une sœur extraordinaires », a déclaré sa mère.

Asha Weir aimait Pepperdine et travaillait dur pour être acceptée dans une université privée, a déclaré sa mère. Elle s’est spécialisée en anglais et espérait obtenir son diplôme au printemps. Elle envisageait ensuite de travailler au Royaume-Uni.

« Elle avait le plus grand cœur, une belle âme, une empathie qui prenait toujours soin des autres et portait leurs fardeaux », a déclaré Vinita Weir.

Barry Stewart, 59 ans, de Tierra Verde, en Floride, s’est souvenu de sa fille jeudi soir comme d’une « fonceuse », une voyageuse du monde et une gourmande avec une palette raffinée.

Peyton Stewart était « obsédée par la consommation de sushis lorsqu’elle avait 5 ans », a-t-il déclaré. « Elle était sur une très bonne voie… sur le plan professionnel et social. Bons amis. Bonnes habitudes. Elle n’a eu aucun problème. … Il est difficile de comprendre qu’une telle personne soit emmenée si jeune.»

Stewart a déclaré que sa fille de 21 ans, qui étudiait en commerce, avait accompli de nombreux exploits presque entièrement seule, comme entrer dans l’université de ses rêves et décrocher plusieurs stages pendant son séjour à Pepperdine, notamment en travaillant pour TikTok à Austin, au Texas.