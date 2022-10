Les élèves de l’Oswego East High School nommés demi-finalistes du concours national de bourses d’études au mérite 2022-2023 – Shaw Local

Le district scolaire d’Oswego 308 a récemment annoncé que les élèves d’Oswego East High School, Arjun Ramesh, Nicholas Rondon et Aanya Roy, ont été nommés demi-finalistes du programme National Merit Scholarship Corporation 2022-23.

Environ 1,5 million d’écoles secondaires à travers le pays participent au programme national de bourses d’études chaque année. Pour se qualifier pour le programme, les étudiants doivent passer le test de qualification préliminaire SAT / National Merit Scholarship, qui sert de sélection initiale des participants au programme. Le groupe national de demi-finalistes, qui représente moins de 1 % des lycéens américains, comprend les participants les mieux notés dans chaque État.

Ces demi-finalistes nationaux talentueux sur le plan académique ont la possibilité de continuer à participer au concours pour quelque 7 250 bourses nationales de mérite d’une valeur de près de 28 millions de dollars qui seront offertes au printemps prochain.

Sur environ 16 000 demi-finalistes, environ 15 000 devraient passer au niveau finaliste, et en février, ils seront informés de cette désignation. Tous les lauréats des bourses nationales de mérite seront sélectionnés parmi ce groupe de finalistes. Les boursiers du mérite sont sélectionnés en fonction de leurs compétences, de leurs réalisations et de leur potentiel de réussite dans des études collégiales rigoureuses, sans distinction de sexe, de race, d’origine ethnique ou de préférence religieuse.

Les bourses sont souscrites par le NMSC avec ses propres fonds et par environ 400 organisations commerciales et établissements d’enseignement supérieur qui partagent les objectifs du NMSC d’honorer les champions scolaires du pays et d’encourager la poursuite de l’excellence académique.

Trois types de bourses nationales de mérite seront offertes au printemps 2023. Chaque finaliste concourra pour l’une des 2 500 bourses nationales de mérite de 2 500 $ qui seront attribuées sur une base représentative de l’État. Environ 950 bourses d’études au mérite parrainées par des entreprises seront attribuées par environ 180 entreprises et organisations commerciales aux finalistes qui répondent à leurs critères spécifiés, tels que les enfants des employés du concédant ou les résidents des communautés où se trouvent les usines ou les bureaux du parrain. En outre, environ 160 collèges et universités devraient financer environ 3 800 bourses d’excellence parrainées par les collèges pour les finalistes qui fréquenteront l’établissement parrain.

Dans un communiqué, le District 308 a adressé ses félicitations à Ramesh, Rondon et Roy pour leurs réalisations exceptionnelles.