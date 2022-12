Les élèves de l’école secondaire Hall continuent d’apprendre du jardin de conservation – Shaw Local

Les professeurs de sciences de Hall High School et leurs élèves continuent de changer le monde une graine à la fois.

À l’automne, les élèves ont recueilli des graines du jardin de conservation des fleurs sauvages de l’école sous la direction de maîtres jardiniers et naturalistes du Bureau, La Salle, Marshall et Putnam County University of Illinois Extension.

Après avoir séché et séparé les graines de l’ivraie, les élèves ont appris à stratifier les graines indigènes recueillies dans le jardin de conservation.

Le 21 novembre, le maître jardinier Barb Dahlbach, le maître jardinier stagiaire Marcia Gray et le maître jardinier/coordonnateur maître naturaliste Bettyann Harrison, ont passé la journée dans des cours de sciences pour aider les élèves à stratifier leurs graines de fleurs sauvages indigènes. Les graines de fleurs sauvages indigènes ont besoin d’une période de froid pour germer. Cette période froide de stratification peut varier selon les espèces.

Les élèves ont appris le but de la stratification et ont appliqué ces nouvelles connaissances en stratifiant les graines recueillies à l’automne. Ce processus comprenait le tamisage des graines, le mélange d’un rapport sable humide/graines de 10/1, le placement dans un sac en plastique et la réfrigération pendant au moins 90 jours. Au printemps, les étudiants retourneront au jardin de conservation pour répandre les graines et continuer à soutenir la croissance des habitats indigènes.

Les plantations de fleurs sauvages indigènes assurent la survie de nombreuses espèces et offrent une multitude d’opportunités éducatives dans la communauté.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la fourniture d’un habitat pour les plantes, les animaux et les pollinisateurs indigènes, contactez Harrison, maître jardinier / maître naturaliste coordinateur au 309-364-2356 ou envoyez un e-mail à bettyann@illinois.edu. Le jardin de conservation de la Hall High School de Spring Valley est un aperçu de l’histoire des prairies indigènes de l’Illinois, selon l’Université d’Extension.

Illinois Extension dirige la sensibilisation du public pour l’Université de l’Illinois en traduisant la recherche en plans d’action qui permettent aux familles, aux entreprises et aux dirigeants communautaires de l’Illinois de résoudre des problèmes, de prendre des décisions éclairées et de s’adapter aux changements et aux opportunités.

La mission de l’extension de l’Université de l’Illinois est de fournir une éducation pratique pour aider les personnes, les entreprises et les communautés à résoudre des problèmes, à développer des compétences et à construire un avenir meilleur. Aller à https://extension.illinois.edu/blmp pour plus d’informations ou composez le 815-224-0889. Les bureaux d’extension sont situés à Princeton, Ottawa, Henry et à Oglesby sur le campus de l’Illinois Valley Community College.