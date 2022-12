Les élèves de l’école secondaire communautaire Minooka remportent des prix de directeur du centre professionnel de la région de Grundy – Shaw Local

MINOOKA – Quatre élèves du lycée communautaire Minooka qui suivent des cours au centre professionnel de la région de Grundy (GAVC) à Morris ont récemment reçu des prix du directeur pour leurs performances exceptionnelles en classe.

Les lauréats du Prix du directeur pour novembre étaient Emma Hinds (méthodes d’enseignement avancées), Thomas Psinas (métiers du bâtiment), Carly Bavilacqua (cosmétologie) et Makayla Juarez Connors (sciences du feu).

Les lauréats du prix du directeur GAVC reçoivent un ensemble de prix et voient leurs noms et photographies affichés au GAVC pendant toute la durée de l’année scolaire.

GAVC offre aux étudiants l’occasion d’explorer des carrières potentielles qui auraient un impact significatif sur leur réussite après le lycée. GAVC s’efforce de promouvoir l’excellence académique et l’apprentissage tout au long de la vie parmi ses étudiants en abordant six domaines d’apprentissage de qualité :

• Intégration des compétences académiques de base

• Enseignement en classe

• Enseignement pratique en laboratoire

• Apprentissage en milieu de travail

• Développement personnel et leadership

• Relations avec les partenaires (entreprises, industrie, communauté et postsecondaire)

C’est la conviction de GAVC qu’aborder ces six domaines conduira à une multitude d’expériences pour les étudiants qui les aideront à faire le lien entre l’éducation et le monde réel, éduquant ainsi l’enfant dans son ensemble. Pour en savoir plus sur GAVC, veuillez visiter www.gavc-il.org.