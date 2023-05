Les élèves de l’école intermédiaire Herrick rendent hommage aux anciens combattants avec le projet Poppy – Shaw Local

Lorsqu’une enseignante d’art du Downers Grove Grade School District 58 a appris le décès d’un membre de la communauté et vétéran Paul Kludac, elle s’est sentie obligée de faire quelque chose pour honorer la mémoire de son ami du lycée.

En sollicitant l’aide de ses élèves de septième année à Collège HerrickElizabeth Lukes était capable de faire exactement cela.

Pour un projet de service, la classe de Lukes a récemment conçu et créé des dizaines de coquelicots en céramique qui sont présentés aux anciens combattants locaux ce week-end en l’honneur du Memorial Day.

« L’argile est une partie typique du programme de septième année et nous avions déjà réalisé un projet d’argile afin que les enfants se familiarisent avec les outils et les techniques », a déclaré Lukes. « C’était tellement chouette de voir leur passion pour ce projet. Les enfants l’ont pris très au sérieux et étaient très préoccupés par le savoir-faire. J’ai dit: ‘Tout ce que vous ferez aura un sens.’ Et les coquelicots ont fini par être si beaux. Les enfants étaient si fiers de la façon dont ils se sont avérés.

Les étudiants ont également écrit des lettres manuscrites aux anciens combattants pour accompagner les coquelicots.

« Ils les ont remerciés pour leur service et certains ont même écrit des histoires personnelles sur des grands-parents ou des frères et sœurs qui étaient dans le service », a déclaré Lukes. « C’était chouette de lire les lettres. Ils étaient très sincères.

Lukes a demandé sur une page Facebook de la communauté locale si quelqu’un avait des liens avec la Légion américaine et a été mis en contact avec Jennifer Snyder, membre de la Légion américaine de Lockport et membre auxiliaire de VFW Century Post 503 de Downers Grove. Son mari, William Snyder, qui a servi dans l’armée pendant 24 ans avant de prendre sa retraite, est le commandant du VFW Post 503.

Jennifer Snyder était enthousiasmée par l’initiative.

« Elizabeth a dit qu’elle enseignait aux étudiants la signification du Memorial Day et la fabrication de coquelicots en argile et que les étudiants aimeraient les offrir aux anciens combattants de la région », a déclaré Snyder. « J’ai tout de suite su que je voulais m’impliquer et aider à les distribuer. À partir de là, le projet a évolué et Elizabeth a demandé si nous pouvions faire venir un ancien combattant et parler aux étudiants. »

Snyder est entré en contact avec Ray Adams, membre du Downers Grove VFW Post, un vétéran du Vietnam qui a servi dans les Marines, et mardi, le couple a rendu visite aux étudiants de Herrick.

« Ray est toujours désireux de parler aux gens et de les aider à comprendre ce qu’est le VFW et comment les gens peuvent aider les anciens combattants », a déclaré Snyder. « J’ai senti qu’il était parfait pour venir parler aux étudiants et pour que les étudiants lui présentent The Poppy Project en personne. »

À leur tour, Snyder et Adams ont surpris la classe avec des épingles de pavot traditionnelles.

Le Downers Grove VFW propose de nombreux programmes de sensibilisation pour aider les anciens combattants et les membres de leur famille, a déclaré Snyder.

«Une grande partie de notre bénévolat consiste simplement à être dans la communauté et à rappeler aux gens à quel point nos anciens combattants sont importants», a-t-elle déclaré. « Le Herrick Middle School Poppy Project nous a donné l’occasion idéale de le faire. »

Lukes espère poursuivre l’initiative auprès des futurs étudiants.

« C’était incroyable de voir les enfants aujourd’hui écouter Ray et poser des questions », a-t-elle déclaré. « C’était vraiment très émouvant. J’espère que c’est un moment qu’ils n’oublieront pas. Je sais que c’en est une que je n’oublierai pas.

Kludac, 43 ans, de Lockport, est décédé le 19 avril. Le diplômé de 1997 de Downers Grove South High School poursuivait un baccalauréat en commerce lorsqu’il a été appelé au service actif dans les Marines. Après avoir servi en Irak, il a été honorablement démobilisé en tant que caporal, selon son nécrologie.

Il était le propriétaire et le fondateur de Detail Kings, un service d’esthétique automobile qui a été établi dans le garage de sa mère et étendu à deux endroits à Downers Grove. Il a également été agent immobilier pour Platinum Partners Realtors à Downers Grove.

« Quand il est décédé, je pensais que puis-je faire pour honorer mon ami et faire un peu plus pour sensibiliser les étudiants à nos anciens combattants et à l’importance du Memorial Day et de la fête du Travail », a déclaré Lukes. « J’en parlais avec mon mari et je lui ai dit : »On devrait faire des coquelicots.’ Ensuite, j’ai demandé au principal si c’était une bonne idée et il m’a dit absolument que tout a évolué rapidement.

Le Downers Grove VFW accueille toujours de nouvelles applications, a déclaré Snyder. Pour devenir membre de la VFW, un ancien combattant doit avoir servi dans une guerre étrangère, mais ceux dont des membres de la famille ont servi dans une guerre étrangère sont éligibles pour devenir membres auxiliaires. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected] ou les particuliers peuvent s’arrêter au Downers Grove VFW Post, 5101 Belmont Road.