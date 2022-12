Les élèves de l’école du Kansas sanctionnés pour comportement offensant

Plusieurs élèves d’un lycée du Kansas ont été sanctionnés pour leur comportement lors d’un match de basket au lycée après qu’un entraîneur les ait accusés d’avoir lancé des chants offensants envers son équipe.

L’entraîneur du lycée de Topeka, Geo Lyons, a déclaré que son équipe avait été victime d'”insultes raciales, de menaces et de railleries dégoûtantes” de la part d’élèves du lycée de Valley Center lors d’un match le 3 décembre. Il a également déclaré que les élèves de Valley Center avaient provoqué son équipe avec un bébé noir nu. poupée.

Les directeurs des deux écoles ont déclaré vendredi dans une déclaration conjointe qu’un examen des images du jeu et des entretiens avec les participants au jeu avait entraîné la sanction de “plusieurs” élèves, mais la loi fédérale les empêche de dire combien d’élèves ou le type de discipline.

Amy Pavlacka, porte-parole de Valley Center, a déclaré que l’enquête conjointe des écoles n’avait trouvé aucune raillerie raciste de la part de la section étudiante.

“Tous les mots raciaux qui ont été utilisés ont été isolés et créés par des individus”, a-t-elle déclaré dans un e-mail.

La déclaration des directeurs a également indiqué que certaines informations diffusées après le match étaient factuelles, mais “il y a eu de nombreux rapports qui sont exagérés et/ou inexacts”.

“Cela a conduit à des réponses des deux communautés qui sont devenues enflammées et décevantes”, indique le communiqué. “Ce n’est pas approprié, ne crée pas un environnement productif où un véritable changement peut se produire, et est actuellement traité de manière appropriée par les écoles et les communautés.”

La polémique a reçu une large publicité mardi. Le lendemain, Valley Center a fermé ses écoles, affirmant que le district avait reçu un déluge de menaces en ligne. Les cours ont repris jeudi avec une présence accrue des forces de l’ordre.

Les responsables de Valley Center se sont excusés après le match pour le comportement de certains dans sa section étudiante et la déclaration de vendredi a répété ces excuses.

“Valley Center et Topeka High Schools se sont engagés à travailler ensemble pour réparer le mal qui a été fait et à prendre des mesures à la fois séparément et ensemble qui conduiront à un changement positif et productif en ce qui concerne la lutte contre l’esprit sportif et le racisme”, indique le communiqué.

Margaret Stafford, Associated Press