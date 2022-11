Les élèves de l’école du dimanche de Plano découvrent Moïse – Shaw Local

Les élèves de l’école du dimanche de l’Église méthodiste unie de Plano ont entendu parler de Moïse au cours du mois d’octobre. Les enfants de la maternelle à la huitième année sont invités à l’école du dimanche de 9h à 9h45 le dimanche matin. Les professeurs Gerri Henze et Linda Oleson et la directrice musicale Angeleah Wyncoop partagent la parole de Dieu à travers des leçons, des marionnettes, de l’artisanat, de la musique et des leçons d’objets.

Pour plus d’informations, appelez l’Église Méthodiste Unie de Plano au 630-552-3700.