Les élèves et les enseignants de l’école primaire et secondaire St. Mary de Dixon lors de leur marche annuelle, priez, aimez-A-Thon le jeudi 22 septembre. Les élèves étaient à l’extérieur de l’école pour exprimer leur foi et leurs affirmations positives à la communauté de Dixon. (Photo fournie par l’école primaire et secondaire St. Mary)