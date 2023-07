Les élèves de Joliet apportent la joie des Fêtes aux résidents des centres de soins et aux enfants en famille d’accueil – Shaw Local

Cette saison de Noël, la Société nationale d’honneur de la Joliet Catholic Academy, le Accepting Cultural Diversity Club (ACDC) et le Conseil étudiant ont uni leurs efforts pour apporter la joie de Noël à travers une campagne « Merry Messages ». Les étudiants de JCA ont créé un peu plus de 1 500 cartes de Noël faites à la main pour les résidents des centres de soins infirmiers/de soins locaux.

Ariana Arteaga, une étudiante de première année du Troy Middle School et de St. Mary Immaculate dans la paroisse de Plainfield, a créé elle-même 75 cartes.

Holly Scordo, secrétaire du département de conseil de la JCA, a joué un rôle déterminant dans la coordination du projet entre plusieurs organisations étudiantes. Les étudiants de la JCA de la National Honor Society étaient responsables de 135 cartes remises cette semaine aux résidents de Sunny Hill Nursing Home.

Kisha Cameron, directrice de la diversité et de l’inclusion chez JCA, s’est associée à des étudiants de l’ACDC de JCA et du «Project Me» basé à Joliet pour livrer plus de 100 cartes de Noël aux enfants de la région en famille d’accueil en attente d’adoption, un processus qui a été interrompu en raison de COVID-19 .

Le NHS a également dirigé un projet de correspondance «Senior to Senior». Ce partenariat avec Will County Senior Services a permis à quinze personnes âgées de JCA de s’associer à quinze personnes âgées, leur fournissant des lettres pendant la période de Noël.

Pour plus d’informations, visitez jca-online.org.