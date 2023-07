Les élèves de huitième année de Princeton Logan Lion ont remporté le Geneseo Shootout samedi, battant Galesburg 39-16, Sterling 41-26 et Geneseo 42-40. Les élèves de huitième année de Princeton Logan Lion ont remporté le Geneseo Shootout samedi, battant Galesburg 39-16, Sterling 41-26 et Geneseo 42-40 Les membres de l’équipe sont (première rangée, de gauche à droite) Common Green, Stihl Brokaw, Cayden Benavidez, Gage Nutter, Jackson Mason et Jace Weyer (et) Tyler Forristall, Andrew Boughton. Gavin Lanham, Braydyn Kruse, Owen Hartman, Grady Cox, Ryan Jagers, Jack Orwig et l’entraîneur Tom Jagers. (Photo fournie)