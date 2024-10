Les élèves de huitième année de la région explorent des carrières chez Endless Opportunities

19 octobre — Lors d’un salon de l’emploi jeudi et vendredi, les élèves de huitième année des districts scolaires de la région ont pu discuter avec des leaders de l’industrie et avoir un meilleur aperçu des carrières potentielles.

La Chambre de commerce du comté de Decatur-Morgan a organisé son événement annuel Endless Opportunities à Ingalls Harbour, où plus de 50 industries ont discuté avec 1 600 élèves de huitième année de différentes carrières, suscitant leur intérêt pour certains domaines qu’ils n’avaient jamais explorés auparavant.

Les étudiants sont venus des écoles de la ville de Decatur, du comté de Morgan, des écoles, des écoles de la ville de Hartselle, des écoles du comté de Lawrence et des programmes d’écoles privées au salon de l’emploi de deux jours. Ils ont tout vécu, depuis une simulation de conduite en état d’ébriété sur des voiturettes de golf jusqu’à l’audition de techniciens décrivant la mécanique d’un Tesla Cybertruck exposé.

Amber Fortenberry, directrice du développement des talents et du recrutement de la chambre, a déclaré qu’elle organise l’événement depuis plus de 10 ans, donnant aux étudiants la possibilité d’explorer des emplois locaux et d’envisager des carrières possibles.

« Certains enseignants envoient leurs enfants ici avec des devoirs à faire, pour rechercher des entreprises spécifiques qui travaillent dans des domaines précis et ils les notent », a déclaré Fortenberry. « Alors, ils en font en quelque sorte un devoir en classe, et de cette façon, ils peuvent s’amuser tout en continuant à apprendre en même temps. »

De nombreux étudiants portaient des casques bleus gratuits offerts par Cook’s Pest Control et Bruce Landerson, élève de Hartselle Junior High, a eu l’occasion de caresser un cafard vivant et sifflant qu’ils avaient exposé. Landerson a déclaré qu’il espérait devenir vétérinaire un jour.

Lui et ses amis, Cooper Robinson et Hunter Guthrie, faisaient la queue pour conduire des voiturettes de golf dans le parking avec des lunettes de conduite en état d’ébriété, un événement parrainé par le bureau du shérif du comté de Morgan. Le shérif Ron Puckett a déclaré que c’était la cinquième année pour eux de participer au salon de l’emploi et a ajouté que des activités comme celle-ci sont révélatrices pour les préadolescents, car ils voient les obstacles liés à la conduite en état d’ébriété.

« Toutes les lunettes ont des niveaux d’intoxication différents, donc selon le niveau d’intoxication, cela dépend vraiment de la façon dont ils conduisent », a déclaré Puckett. « C’est éducatif dans un sens pratique car ils comprennent que votre coordination est perturbée lorsque vous êtes ivre. »

Mackenzie Farragher, élève de Hartselle Junior High, a déclaré qu’elle avait développé un intérêt pour l’architecture après avoir parlé avec des représentants de Fite Building Co. et qu’elle et sa camarade Chloe Lybrand avaient découvert une nouvelle astuce au stand de Bank Independent.

« J’ai appris qu’on peut savoir si un billet de 100 dollars est faux ou non », a déclaré Lybrand. « Vous pouvez prendre une lampe de poche et la placer sous le billet pour voir si vous pouvez voir ou non le filigrane de Benjamin Franklin. C’est ainsi que vous savez que c’est réel si vous pouvez le voir. »

Les techniciens d’AMP Quality Energy Services étaient présents avec leur Cybertruck et plusieurs étudiants ont regardé son intérieur avec admiration tout en observant comment un générateur Van de Graaff produit de l’électricité.

« Nous voulons simplement leur faire savoir qu’il existe plusieurs choses, que ce soit nous ou quelqu’un d’autre », a déclaré Brian Rodgers, fondateur et propriétaire d’AMP. « Ce qui est notre grande histoire pour les lycéens, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme de quatre ans pour réussir dans les métiers. Nous avons un cheminement qui en cinq ans vous permet de gagner 100 000 $ par an et nous allons vous donner une formation sur le terrain.

Tavis Ewing du Conseil de conservation et de développement des ressources des montagnes, rivières et vallées de l’Alabama était là pour discuter des carrières agricoles avec les étudiants et leur expliquer qu’il existe plusieurs cheminements de carrière différents dans l’agriculture autre que l’agriculture.

« Que ce soit en biologie, en chimie, en commerce ou en marketing, ils ont tous des opportunités différentes dans le monde de l’agriculture », a déclaré Ewing.

Fortenberry a déclaré que l’un des principaux objectifs de ces événements est d’aider les districts scolaires à accroître leur préparation à l’université et à la carrière.

« Nous voulons susciter l’intérêt d’un enfant qui n’a peut-être jamais entendu parler de certaines carrières ici », a déclaré Fortenberry.

