Nous savons tous que le fait de transporter des téléphones portables dans les écoles est un crime et qu’il est traité de différentes manières. Mais une école en Chine a mis au point un moyen assez destructeur de dissuader les étudiants d’apporter des téléphones portables.

L’école chinoise a forcé ses étudiants à cogner leur téléphone sur le sol après avoir été surpris en train d’apporter les appareils sur le campus, selon un Courrier quotidien rapport.

Les images, qui sont largement partagées en ligne, montrent trois élèves auxquels leurs professeurs ont ordonné de frapper les combinés à plusieurs reprises au sol.

La vidéo proviendrait d’une école anonyme de la ville de Mengzi, dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. Après que la vidéo ait gagné en popularité, des responsables locaux ont déclaré aux journalistes qu’ils avaient enquêté sur l’affaire et ont déclaré que l’école avait interdit aux élèves de prendre leur téléphone en classe. Le rapport ajoute que l’incident a été révélé après que les images ont été téléchargées sur les réseaux sociaux chinois par un utilisateur anonyme.

Les étudiants ont été punis après avoir été surpris en train de faufiler leurs téléphones sur le campus. Les images montrent trois filles qui font la queue avec leur téléphone alors qu’une femme âgée, qui peut être l’enseignante, leur ordonne de frapper leur téléphone par terre.

Les étudiants semblaient réticents lorsqu’ils ont essayé de lancer leurs combinés avec une force légère.

Selon le rapport, un responsable a déclaré aux journalistes qu’ils avaient vu la vidéo et enquêtaient sur l’affaire. Les images ont également suscité un débat animé en ligne, certains internautes étant d’accord avec l’approche de l’école, tandis que d’autres affirmaient qu’elle violait les droits des étudiants.

Le rapport ajoute en outre qu’un commentateur a déclaré qu’il pensait que c’était une excellente idée et que si leur fils enfreignait la règle et apportait son téléphone à l’école, ils aideraient l’enseignant à casser son téléphone. Une autre personne a noté que si les élèves enfreignent la règle, ils peuvent emporter leur téléphone et le donner aux parents. La sanction pour briser le téléphone endommage délibérément les biens d’autrui et est très inappropriée.