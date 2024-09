Les élèves de 7e année seront les prochains à recevoir les trois vaccins de routine recommandés

Des infirmières en vaccination visiteront les écoles primaires de Simcoe et de Muskoka d’octobre à décembre

À compter du 1er octobre, le Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka (SMDHU), en partenariat avec les conseils scolaires locaux, offre cliniques en milieu scolaire pour trois vaccins de routine recommandés pour les élèves de 7e année : l’hépatite B, le méningocoque conjugué (Men-C-ACYW) et le virus du papillome humain (VPH-9).

Les infirmières chargées de la vaccination scolaire visiteront les écoles élémentaires de Simcoe et de Muskoka d’octobre à décembre pour administrer la première série de trois vaccins gratuits destinés aux élèves de 7e année. Des informations seront envoyées à ces élèves par l’intermédiaire de l’école avant les cliniques scolaires. Les élèves de 8e année qui ont oublié une dose et n’ont pas terminé leur série de vaccins en 7e année seront rattrapés au deuxième tour, prévu d’avril à juin 2025. Les élèves de 7e année qui manquent leur première série de vaccins à l’automne commenceront leur série au printemps et se termine à l’automne de la 8e année.

« Les élèves de 7e année se voient proposer trois vaccins importants qui les protègent contre les maladies graves, la méningococcie, l’hépatite B et le virus du papillome humain (VPH). Ces vaccins sont sûrs, efficaces et réduisent considérablement le risque de maladies potentiellement mortelles lorsqu’une série complète a été reçue », explique le Dr Colin Lee, médecin-hygiéniste adjoint du SMDHU. « Le Le vaccin contre le VPH-9 est important car il réduit considérablement le risque de divers types de cancers tels que le cancer de la gorge et du col de l’utérus et prévient les verrues génitales. Certains parents peuvent penser qu’il est trop tôt pour que leurs enfants aient besoin d’une protection contre les IST. Cependant, le vaccin a les meilleures chances de protéger contre l’infection si une personne reçoit une série de vaccins avant de devenir sexuellement active.

Le bureau de santé conseille de se faire vacciner selon les calendrier de vaccination financé par l’État pour l’Ontario. Avoir des vaccins à jour contribue à garantir que les élèves bénéficient de la meilleure protection contre les maladies graves évitables par la vaccination, réduit le risque d’épidémies dans les écoles et permet au bureau de santé d’agir rapidement pour prévenir et contrôler les épidémies.

Le bureau de santé rappelle également aux parents et aux soignants que la méningococcie est l’une des maladies désignées sous le Loi sur la vaccination des élèves (ISPA) qui exige que les enfants et les jeunes fréquentant une école primaire ou secondaire soient adéquatement immunisés, à moins qu’ils ne bénéficient d’une exemption valide. Les vaccins contre l’hépatite B et le VPH ne sont pas obligatoires en vertu de l’ISPA mais sont fortement recommandés.

Pour plus d’informations sur les vaccins administrés en 7e année et les maladies qu’ils préviennent, veuillez visiter smdhu.org/Grade7. Vous pouvez également parler avec un professionnel de la santé publique en appelant Health Connection, 705-721-7520 ou 1-877-721-7520 du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

