Les élèves de 7e année partagent des «actes d’entraide» avec le conseil municipal de Penticton

Si ce n’était pas pour un groupe d’élèves locaux de 7e année, la semaine du 12 au 18 février n’aurait pas été déclarée la semaine des Real Acts of Caring (RAC) à Penticton.

Le maire Julius Bloomfield a fait cette déclaration mardi 7 février, à la suite d’une présentation au conseil municipal de sept élèves du KVR Middle School.

Les élèves ont parlé à tour de rôle de l’importance de répandre la gentillesse, sans rien attendre en retour.

Leur présentation a déclenché la déclaration éventuelle, marquant la quatrième année consécutive que Penticton reconnaîtra la semaine de RAC.

« Vous ne savez jamais à quel point un petit acte d’attention peut affecter quelqu’un de manière positive », a déclaré un étudiant, Casey, au conseil.

“Pour moi, cela signifie être gentil et faire tout mon possible pour aider quelqu’un parce que cela me fait me sentir bien, ainsi que l’autre personne”, a ajouté Hannah.

Leurs camarades de classe, Annella, Leo, Lezandro, Charlee et Kendra, ont également partagé ce que la gentillesse signifie pour eux.

La classe de 7e année espère que ses efforts récents inspireront d’autres personnes dans la communauté, notamment :

• Partenariat avec l’organisation à but non lucratif The Fabric Bag Solution pour encourager l’utilisation de moins de plastique

• Faire des cartes de vœux pour les seniors avant le nouvel an

• Grâce à One Sky, créer des Joy Boxes pour les membres de la communauté dans le besoin pendant les vacances

Ce mois-ci, la classe organise une assemblée virtuelle sur le thème de la gentillesse pour plus de 2 000 élèves de la maternelle à la 5e année dans le district scolaire.

@lgllockhart

logan.lockhart@pentictonwesternnews.com

Conseil municipalCommunautéPenticton