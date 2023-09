Les éléphants se vengent après qu’un chasseur de trophées ait abattu un membre du troupeau | Monde | Nouvelles

On peut entendre l’un des hommes crier « frappe-le entre les yeux » alors que le feu est ouvert. L’animal meurt ensuite devant les autres membres du troupeau.

On peut voir les animaux charger et claironner tandis que les hommes effrayés s’enfuient. Les chasseurs emploient une tactique consistant à crier avec autorité et à se tenir debout pour effrayer le troupeau qui avance.

Après environ dix secondes, les éléphants finissent par céder et tournent leur attention vers leur pair blessé.

Le clip a été tourné au Nakabolelwa Conservancy en Namibie il y a environ plusieurs années, selon le chasseur de gros gibier Corne Kruger.

M. Kruger a déclaré à News24 en Afrique du Sud : « Il y a un petit quota d’éléphants dans la région et nous ne chassons que deux éléphants par an. »