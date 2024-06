Les éléphants sauvages peuvent avoir des noms : NPR

basculer la légende Georges Wittemyer

Les éléphants sauvages semblent s’adresser les uns aux autres en utilisant des sons distinctifs et grondants qui pourraient s’apparenter à des noms individuels.

C’est selon un nouveau provocateur étude dans la revue Écologie et évolution de la natureinspiré de travaux antérieurs montrant que les grands dauphins ont des sifflets caractéristiques.

« Parfois, un autre grand dauphin imite le sifflet caractéristique de quelqu’un d’autre afin d’attirer son attention, l’appelant ainsi par son nom », explique Mickey Pardobiologiste à l’Université Cornell.

Il se demandait si les éléphants, connus pour être des imitateurs vocaux, pourraient faire quelque chose de similaire.

« L’idée dès le départ de ce projet », explique Pardo, « était d’essayer de déterminer si les éléphants avaient des noms ».

Il parle des noms que les animaux appellent eux-mêmes – plutôt que des noms comme Margaret et Marie que les chercheurs travaillant dans les réserves naturelles leur ont donnés.

Le barrissement des éléphants est bien connu, mais Pardo dit que le barrissement est un bruit brusque qui ressemble davantage à un cri ou à un rire. Il pensait que si les éléphants avaient des noms, ils seraient en quelque sorte codés dans les grondements constants et à basse fréquence des éléphants.

« Les grondements eux-mêmes sont structurellement très variables », explique Pardo. « Il y a beaucoup de variations dans leur structure acoustique. »

Et les éléphants émettent ces bruits particuliers dans toutes sortes de contextes, qu’il s’agisse de saluer les membres de la famille, de réconforter un veau ou de rester en contact avec des proches sur de longues distances.

Pardo et ses collègues ont donc analysé les enregistrements de 469 grondements que des éléphants d’Afrique sauvages s’étaient lancés entre eux dans le parc national d’Amboseli et dans les réserves nationales de Samburu et Buffalo Springs au Kenya entre 1986 et 2022.

Pour chaque appel enregistré, les chercheurs connaissaient l’identité de l’éléphant à l’origine du grondement ainsi que, en fonction du contexte, de l’éléphant auquel on s’adressait.

Si les éléphants avaient des noms, tous les appels n’en contiendraient pas un, tout comme les gens n’utilisent pas le nom de chacun chaque fois qu’ils se parlent.

Pourtant, l’équipe de recherche a utilisé l’apprentissage automatique pour voir si les grondements contenaient des informations d’identification – essentiellement un « nom » – que leur modèle informatique pourrait apprendre à utiliser pour prédire avec précision le destinataire d’un appel.

Ce qu’ils ont découvert, c’est que leur modèle était capable d’identifier le bon destinataire de l’éléphant dans 27,5 % des cas, ce qui est bien mieux que lors d’une analyse de contrôle qui lui a fourni des données aléatoires, explique Pardo.

Cela indique, dit-il, qu ‘«il doit y avoir quelque chose dans les appels qui permet au modèle de déterminer au moins une partie du temps à qui cet appel était adressé».

Les chercheurs ont ensuite effectué des travaux sur le terrain pour voir si 17 éléphants – toutes des femelles sauf une – pouvaient reconnaître leurs propres « noms » et réagir préférentiellement aux enregistrements contenant ces sons.

« Nous avons dû trouver une situation dans laquelle un éléphant spécifique se trouvait seul, ou du moins pas avec la personne qui avait réalisé l’enregistrement », explique-t-il, expliquant que l’équipe diffuserait ensuite l’enregistrement via un haut-parleur.

basculer la légende Georges Wittemyer

Ils ont utilisé différents enregistrements à des jours différents. Selon le jour, l’éléphant entendait soit un appel enregistré qui lui était initialement adressé, soit un appel émis par le même éléphant qui ne lui était pas destiné.

Et il s’avère que les éléphants semblaient généralement savoir quand un message grondant leur était réellement destiné, ce qui suggère qu’il contenait quelque chose comme un nom. Lorsqu’ils entendirent ces appels, ils s’approchèrent plus rapidement du haut-parleur. Ils ont également vocalisé une réponse plus rapidement et effectué davantage d’appels de réponse.

« Les éléphants ont répondu en moyenne beaucoup plus fortement aux lectures d’appels qui leur étaient initialement adressés par rapport aux lectures d’appels du même appelant qui étaient initialement adressés à quelqu’un d’autre », explique Pardo.

Les résultats de ces expériences de lecture semblaient « très convaincants », déclare Karl Bergbiologiste à l’Université du Texas Rio Grande Valley.

« Je n’ai aucun doute sur le fait qu’ils les adressent avec ces étiquettes uniques, vous savez », déclare Berg. « Maintenant, ce sont des surnoms ? Ce sont des noms ? D’où viennent-ils? »

Berg ne faisait pas partie de cette équipe de recherche mais a étudié comment les oisillons de perroquets sauvages acquièrent des appels de signature uniques, c’est-à-dire des noms, en modifiant légèrement l’appel de signature de leurs soignants.

Il note que dans cette étude sur les éléphants, les grondements contenant des informations d’identification semblaient souvent être générés par les mères qui s’adressaient à leurs veaux.

« Une bonne partie de cela se passait entre les mamans et leurs veaux », explique Berg. « Il semble bien qu’ils l’obtiennent de maman. »

Jusqu’à présent, cependant, personne n’a été en mesure de comprendre exactement quelles caractéristiques acoustiques des grondements basse fréquence d’un éléphant pourraient équivaloir à un nom.

« J’aimerais vraiment pouvoir isoler le nom d’éléphants spécifiques », explique Pardo, « car si nous pouvions le faire, nous pourrions répondre à beaucoup d’autres questions que nous n’avons pas pu comprendre pleinement dans cette étude. étude. »

Il n’est pas clair, par exemple, si les éléphants utilisent tous le même « nom » lorsqu’ils s’adressent au même destinataire. Les chercheurs ne savent pas non plus si les éléphants parlent entre eux à la troisième personne. « Est-ce qu’ils utilisent parfois le nom de quelqu’un lorsqu’ils ne sont pas là ? se demande Pardo.

Berg note que les animaux qui utilisent des sons semblables à des noms – les humains, les dauphins, les perroquets et maintenant les éléphants – sont tous des animaux sociaux intelligents et à longue durée de vie qui vivent en groupes stables.

Mais cela ne signifie pas que toutes ces créatures utilisent leurs noms exactement de la même manière.

« Les gens pourraient supposer que les noms d’éléphants fonctionnent exactement de la même manière que les noms humains, ce qui n’est pas nécessairement vrai », explique Pardo.

Après tout, note-t-il, les humains et les éléphants sont séparés par des dizaines de millions d’années d’évolution. « C’est assez long. »