La raison pour laquelle les éléphants développent rarement un cancer a toujours été un mystère pour les scientifiques. Bien qu’il soit le plus grand mammifère du monde avec une durée de vie allant jusqu’à 70 ans, maladie qui ne fait qu’augmenter avec la taille du corps et l’espérance de vie, la maladie semble être inexistante chez les éléphants.

Selon les scientifiques du Université de Buffalo, les éléphants semblent porter des copies de gènes suppresseurs de tumeurs qui contribuent à la résistance au cancer. Les chercheurs ont analysé différentes espèces d’éléphants – les éléphants de forêt d’Asie, de savane africaine et d’Afrique et leurs parents vivants et disparus pour découvrir que ces gènes suppresseurs de tumeurs « facilitaient l’évolution de l’augmentation de la taille du corps en compensant la diminution du risque de cancer intrinsèque ».

Les scientifiques affirment qu’étudier davantage ces gènes naturels de résistance au cancer pourrait aider à développer de meilleurs traitements contre le cancer. Les chances d’avoir un cancer augmentent avec une durée de vie plus longue, ce qui en fait une maladie courante chez les personnes âgées. Cependant, il a rarement été trouvé chez les éléphants.

Dans la revue intitulée eLife, les scientifiques ont écrit que cet avantage génétique aurait pu être introduit avant ou pendant un certain temps, les éléphants d’aujourd’hui auraient fait évoluer leurs cadres exceptionnellement grands. L’un des auteurs, le Dr Vincent Lynch, a déclaré que les chances de cancer augmentent avec un grand corps car il y a plus de cellules, mais le fait que ce n’est pas vrai pour toutes les espèces – ce qui est un paradoxe de longue date dans la médecine évolutionniste et la biologie du cancer – indique l’évolution a trouvé un moyen de réduire le risque de cancer.

Auparavant, les scientifiques ont étudié le gène suppresseur de tumeur TP53, mais cette fois, Lynch affirme que les scientifiques voulaient se concentrer si les éléphants avaient plus de copies de ces gènes et découvrir si la tendance était générale ou si la tendance était spécifique à un gène. Les scientifiques ont découvert que c’était général et que les éléphants ont plusieurs copies de ces gènes qui contribuent tous collectivement à la résistance au cancer.

On pense également que ces gènes réparent l’ADN et sont impliqués dans la résistance au stress interne et la croissance, le vieillissement et la mort des cellules.

Lynch a expliqué que si l’on choisit un mammifère étrange, il y a de bonnes chances qu’il appartienne à l’un de ces groupes – les Afrotherians et les Xenarthrans: tatous, aardvarks, paresseux, fourmiliers; auquel ils ont constaté que les organismes qu’ils ont étudiés appartenant à ces groupes ont tous des copies supplémentaires de gènes suppresseurs de tumeurs. Il a ajouté que cela pourrait être la raison pour laquelle, dans la dernière période glaciaire, il y avait des paresseux géants et d’anciens méga-tatous et affirme que de multiples copies de ces gènes pourraient aider ces animaux à devenir énormes.

Un autre auteur, le Dr Juan Manuel Vasquez, de l’Université de Californie à Berkeley, a déclaré qu’ils pouvaient apprendre quelque chose de nouveau sur le fonctionnement de l’évolution et trouver de meilleurs moyens d’améliorer les traitements contre le cancer en déterminant comment ces grandes espèces à longue durée de vie ont développé de meilleures façons de supprimer le cancer.