53 personnes seraient mortes après le naufrage d’un sous-marin indonésien au large de la côte nord de l’île de Bali, ont annoncé samedi des responsables de la marine indonésienne.

Les responsables ont appelé après que des objets de l’intérieur du sous-marin aient été trouvés dans l’océan, indiquant que le navire, KRI Nanggala 402, avait craqué et coulé, ne laissant aucun espoir de retrouver des survivants vivants.

Le chef de la marine Yudo Margono a déclaré que les sauveteurs avaient trouvé plusieurs objets du sous-marin – y compris des pièces d’un redresseur de torpille, une bouteille de graisse censée être utilisée pour huiler le périscope et des tapis de prière. Le sous-marin a disparu après sa dernière plongée signalée mercredi au large de l’île balnéaire de Bali,

« Avec les preuves authentiques que nous avons trouvées supposées provenir du sous-marin, nous sommes maintenant passés de la phase » sous-échec « à » sous-coulé « », a déclaré Margono lors d’une conférence de presse à Bali où les objets trouvés ont été exposés.

Les responsables avaient précédemment déclaré que l’approvisionnement en oxygène du sous-marin serait épuisé tôt samedi. L’Indonésie avait précédemment considéré le sous-marin comme disparu.

Frank Owen, secrétaire du Submarine Institute of Australia, a déclaré à USA TODAY que les objets qui se trouvaient auparavant à l’intérieur du sous-marin en cours de récupération laissaient espérer que le navire pourrait toujours fonctionner.

« Ces objets ne peuvent provenir que de l’intérieur du sous-marin, et vous ne vous contentez pas d’ouvrir la coque et de libérer des objets », a déclaré Owen. « Cela signifie que la coque a été brisée et une fois que cela s’est produit, il n’y a aucune possibilité de récupération. »

Un avion de reconnaissance américain, un P-8 Poseidon, a atterri tôt samedi et devait se joindre aux recherches, ainsi que 20 navires indonésiens, un navire de guerre australien équipé d’un sonar et quatre avions indonésiens.

Des navires de sauvetage singapouriens étaient également attendus plus tard samedi, tandis que les navires de sauvetage malais devaient arriver dimanche, renforçant la chasse sous-marine, a déclaré samedi le porte-parole de l’armée indonésienne Djawara Whimbo. Il avait déclaré que le navire hydrographique de l’Indonésie était toujours incapable de détecter un objet non identifié présentant un magnétisme élevé qui avait été détecté auparavant situé à une profondeur de 165 à 330 pieds.

La cause de la disparition est encore incertaine. La marine a déclaré qu’une panne électrique aurait pu empêcher le sous-marin d’exécuter les procédures d’urgence pour refaire surface.

La recherche s’est concentrée sur une zone proche de la position de départ de sa dernière plongée où une nappe de pétrole a été trouvée, mais il n’y avait aucune preuve concluante jusqu’à présent, la nappe de pétrole provenait du sous-marin.

Le sous-marin a disparu mercredi matin à 60 miles au nord de Bali après un exercice militaire, a annoncé la marine indonésienne. À l’époque, les responsables pensaient que le sous-marin avait plus de 2000 pieds de profondeur, ce qui rendait le rétablissement impossible, ont déclaré les autorités. C’est une profondeur qui menace d’écraser un navire.

Le sous-marin allemand de 44 ans n’avait pas de collier d’amarrage d’urgence qui permettrait à un submersible de sauvetage de se fixer et de permettre à l’équipage de sortir en toute sécurité, ont déclaré les autorités navales.

Le sous-marin effectuait un exercice de torpille lorsque le contact a été perdu.

Owen, un ancien sous-marin qui a développé un système de sauvetage sous-marin australien, a déclaré que le navire indonésien n’était pas équipé d’un siège de sauvetage autour d’une trappe d’évacuation conçue pour les sauvetages sous-marins. Il a déclaré qu’un sous-marin de sauvetage établirait une connexion étanche à un sous-marin désactivé avec une soi-disant jupe montée sur le siège de sauvetage afin que la trappe puisse être ouverte sans que le sous-marin désactivé ne se remplisse d’eau.

Le sous-marin KRI Nanggala 402 était l’un des cinq sous-marins exploités par la marine indonésienne. Il a été construit en 1977 par Howaldtswerke-Deutsche Werft, une entreprise allemande. L’Indonésie l’a acheté en 1981.

Le sous-marin est entré en service en 1981. C’était un navire d’époque de classe Cakra construit par l’ex-Allemagne de l’Ouest pendant la guerre froide. Il avait été utilisé par plus d’une douzaine de marines au cours des cinq dernières décennies, y compris celles d’Argentine, de Grèce, d’Inde et de Turquie.

Les agences de presse asiatiques ont cité des analystes qui disent que le sous-marin vieux de près d’un demi-siècle souligne les dangers de l’équipement militaire décrépit de l’Indonésie.

Collin Koh, chercheur à l’Institut de défense et d’études stratégiques de Singapour, a déclaré au South China Morning Post que le sous-marin avait disparu dans «une grande partie [due to] matériel militaire vieillissant, bien que les accidents de sous-marins puissent également être attribués à des facteurs humains – des erreurs de fonctionnement du bateau, ou même des travaux d’entretien erronés effectués sur le bateau alors qu’il était amarré à côté. «

Le sous-marin manquant a été rénové pour la dernière fois en 2012.

Zachary Abuza, professeur d’études sur l’Asie du Sud-Est au National War College basé à Washington, a déclaré au South China Morning Post que les eaux chaudes autour de l’Indonésie peuvent faire des ravages sur la sous-flotte du pays.

« Les sous-marins durent moins d’années dans les eaux tropicales en raison de l’eau plus chaude, et l’Indonésie n’a pas un excellent bilan en matière d’entretien de ses navires », a-t-il déclaré.

L’Indonésie, le plus grand archipel du monde avec plus de 17 000 îles, a été confrontée à des défis croissants pour ses revendications maritimes ces dernières années, y compris de nombreux incidents impliquant des navires chinois près des îles Natuna.

