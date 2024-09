Les éléments queer d’Agatha All Along dévoilés par le casting

Les nouvelles séries de Disney+ et Marvel Studios Agatha depuis toujours embrasse la diversité avec ses représentations de personnages représentant la communauté LGBTQ+. Plusieurs stars de la WandaVision Les spin-off ont pesé le pour et le contre des éléments homosexuels de la série, confirmant qu’il n’est pas inexact de décrire la série comme la série la plus « gay » jamais réalisée par Marvel.









Par VariétéSasheer Zamata (Jennifer Kale) a déclaré lorsqu’on l’a interrogée sur cette affirmation : « Je suis d’accord avec cela. Vous verrez quand vous regarderez. Les sorcières sont étranges, par nature, simplement parce que nous sommes des parias et mis à l’écart pour de nombreuses raisons.. Ce spectacle montre une très bonne représentation de différents types de personnes et montre que nous pouvons tous utiliser le pouvoir que nous avons en nous pour aller de l’avant et devenir grands.

« J’ai toujours admiré Wanda Sykes, une autre femme noire queer dans la comédie. Vivre sa vérité est vraiment inspirant et génial », a ajouté Zamata, qui vient de révéler son homosexualité dans une interview pour Them. « Je suis fière d’être parmi tant de gens formidables qui le font ouvertement. »







Joe Locke dit qu’Agatha a toujours été composée de plusieurs couches

Parmi les co-stars de Zamata, on retrouve Joe Locke, qui joue le rôle de Teen, un personnage gay. Locke, qui a publiquement fait son coming out en 2023, a expliqué comment cela a été intégré dans la série. L’acteur a expliqué qu’avec son personnage, en particulier, ce n’est qu’un aspect de qui est Teen, mais ce n’est pas une partie majeure de son histoire.

« Il y a plusieurs facettes à l’émission, et l’homosexualité en fait partie. C’est l’un des points forts de la série », a déclaré Locke. « Teen est un homme homosexuel dans la série, mais ce n’est pas la force motrice, ce qui est vraiment génial, je pense. » C’est vraiment sympa d’avoir simplement ces personnages homosexuels positifs.”





Kathryn Hahn, qui incarne Agatha Harkness, a également déclaré : « Ce qui est le plus excitant dans cette histoire, c’est que ce n’est pas exactement de cela qu’il s’agit. C’est tellement normalisé. »

Ali Ahn (Alice Wu-Gulliver) et Aubrey Plaza (Rio Vidal) ont également abordé la représentation de la série à leur manière. Ahn a réaffirmé qu’il s’agissait de la série la plus « gay » du MCU, plaisantant sur le fait que le casting de Patti LuPone (Lila Calderu) ne faisait qu’ajouter à cela. Pendant ce temps, Plaza s’est abstenue d’en dire trop, bien qu’elle ait laissé entendre qu’il y aurait une « explosion gay » dans la série.

«C’est la série la plus gay de Marvel« , a déclaré Ahn. « Nous sommes déjà en compétition avec de nombreux artistes. Je pense que ce qui rend le tout encore plus gai, c’est que nous chantons avec Patti. »





Plaza a ajouté : « Ce sera un explosion gay à la fin.

Les deux premiers épisodes de Agatha depuis toujoursqui a été créé parWandaVision la créatrice Jac Schaeffer, sera diffusée en première sur la plateforme de streaming Disney+ le 18 septembre.

Source : Variété