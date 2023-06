Les élections WFI auront lieu le 6 juillet, les résultats seront annoncés le même jour

Les élections tant attendues de la Fédération indienne de lutte auront lieu le 6 juillet, a annoncé le directeur du scrutin dans une notification publiée mardi.

L’annonce intervient un jour après que l’Association olympique indienne (IOA) a nommé le juge à la retraite de la Haute Cour Mahesh Mittal Kumar au poste de directeur du scrutin pour lancer le processus de scrutin.

Il a également été notifié que les résultats des élections seront également annoncés le même jour.

La date limite de réception de deux candidatures de chaque État et territoire de l’Union pour la constitution du collège électoral a été fixée au 19 juin et le scrutin sera terminé le 22 juin.

Chaque unité d’État peut envoyer deux représentants et chaque représentant dispose d’une voix. Ainsi, le collège électoral pour les élections WFI sera composé de 50 voix. Mais on apprend que quelques organes de l’État, dissous par le WFI dans le passé, ont également revendiqué leur participation aux élections.

Le bureau du scrutin, après avoir examiné les pouvoirs des représentants des factions, décidera qui peut voter et qui ne peut pas.

La soumission des candidatures pour les élections commencera le 23 juin et se terminera le 25 juin, ce qui sera suivi de la préparation et de l’affichage des candidatures, tandis que l’examen des candidatures aura lieu le 28 juin.

Les candidats pourront retirer leurs candidatures entre le 28 juin et le 1er juillet, après quoi la liste définitive des candidats en lice sera dressée le 2 juillet.

Dans sa notification publiée mardi, le bureau du directeur du scrutin a écrit : « La date limite de réception de deux candidatures de chaque État/UT pour la constitution du collège électoral a été fixée à 17 heures le 19 juin 2023, toutes les fédérations de lutte reconnues des États. /UTs en vertu de la constitution ratifiée de la WFI et des directives du ministère de la Jeunesse et des Sports, Govt. de l’Inde sont appelées par la présente à nommer deux (2) personnes chacune des associations respectives qui sont membres de l’organe exécutif de ces unités d’État / UT, dans le but de constituer le collège électoral pour les élections générales qui s’ensuivent pour élire les membres de le comité d’exécution. »

« Les candidatures doivent être envoyées… sous la signature et le sceau des Fédérations respectives par le Président et le Secrétaire général, mais au plus tard à 17h00 le 19.6.2023. »

Les élections de la WFI auront lieu pour le poste de président, vice-président senior, quatre vice-présidents, secrétaire général, trésorier, deux co-secrétaires et cinq membres exécutifs.

Il a été largement spéculé que les élections auraient lieu le 4 juillet après que l’IOA a nommé Mittal, l’ancien juge en chef de la Haute Cour du Jammu-et-Cachemire, comme directeur du scrutin lundi.

La tâche principale du juge à la retraite serait de décider quelle faction rivale au sein des organes de l’État participera aux élections, car deux organes de l’État différents dans le Maharashtra, le Madhya Pradesh, l’Haryana et le Karnataka auraient envoyé des noms à inclure dans la liste électorale pour les élections.

WFI avait dissous le Karnataka, l’Haryana et le Maharashtra lors de la réunion de son comité exécutif en juin 2022 pour diverses raisons, notamment « la corruption et la mauvaise gestion ».

Le ministre des Sports Anurag Thakur avait assuré aux lutteurs que le gouvernement ne permettrait à aucun des proches de Brij Bhushan Sharan Singh de se présenter aux urnes.

(Cette histoire n'a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d'un flux d'agence de presse syndiqué – PTI)