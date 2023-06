Selon Eric Schmidt, ancien PDG de Google qui a co-fondé Schmidt Futures.

« Les élections de 2024 vont être un gâchis parce que les médias sociaux ne nous protègent pas des fausses IA générées », a déclaré Schmidt à Andrew Ross Sorkin sur « Squawk Box » de CNBC lundi. « Ils y travaillent, mais ils ne l’ont pas encore résolu. Et en fait, les groupes de confiance et de sécurité deviennent plus petits, pas plus grands. »

Bien que les impacts à long terme de l’IA sur la société suscitent de vives inquiétudes, y compris le potentiel de la technologie à acquérir des capacités semblables à celles de l’homme, Schmidt a déclaré que « le danger à court terme est la désinformation ».

Google a récemment décidé de cesser de supprimer de YouTube les fausses allégations de fraude généralisée lors des élections américaines de 2020. Il a déclaré que la décision visait à équilibrer ses objectifs de protection de la communauté et d’être un forum de discussion ouverte.

Interrogé sur le changement de politique, Schmidt a déclaré que les médias sociaux devraient permettre « la liberté d’expression pour les humains, pas pour les ordinateurs ».

« Ce que les médias sociaux devraient faire, c’est marquer tout le contenu, savoir qui sont les utilisateurs et tenir les gens responsables s’ils enfreignent la loi », a déclaré Schmidt. « Cela ne résout pas le problème de vous et moi en désaccord sur les faits, mais au moins cela établit une base que ce sont des humains qui font ces affirmations. »

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER : Investir dans l’IA : ce qu’il faut prendre en compte