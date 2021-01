La première élection syndicale américaine d’Amazon.com Inc depuis 2014 devrait commencer par l’envoi des bulletins de vote au début du mois de février et un décompte des voix débutant le 30 mars, a déclaré vendredi un responsable de la commission du travail des États-Unis.

L’annonce amène les employés du centre de distribution d’Amazon à Bessemer, en Alabama, à se rapprocher de la décision de rejoindre ou non le syndicat du commerce de détail, de gros et des grands magasins (RWDSU). Un vote «oui» marquerait le premier pour une installation américaine d’Amazonie.

Les syndicats ont eu plus de succès à s’organiser chez Amazon ailleurs, comme en France, où ils ont précipité la fermeture d’un mois de ses entrepôts l’année dernière.

Au 7 janvier, Amazon employait près de 6200 travailleurs horaires à l’entrepôt, selon le dossier. Pour gagner, le syndicat a besoin d’une majorité simple de ceux qui soumettent des bulletins de vote.

Alors qu’Amazon avait préféré le vote en personne, la commission des relations de travail s’est rangée du côté du syndicat sur une procédure d’envoi postal «parce que c’est la méthode la plus sûre et la plus appropriée pour mener une élection compte tenu des circonstances extraordinaires présentées par la pandémie COVID-19, »Dit le dossier.

Deuxième employeur privé américain après Walmart Inc, Amazon a longtemps évité la syndicalisation et a formé des gestionnaires à repérer les activités de syndicalisation. Un site Web, doitwithoutdues.com https://www.doitwithoutdues.com, prévient les employés de Bessemer, «pourquoi payer près de 500 $ de cotisation? Nous vous couvrons * avec des salaires élevés, des soins de santé, des soins de la vue et des soins dentaires. »

Dans des déclarations, Amazon a déclaré que le but du site Web était d’éduquer le personnel sur «les faits liés à l’adhésion à un syndicat» et que «nous continuerons d’insister sur des mesures pour une élection équitable». La société a ajouté que sa proposition rejetée pour une élection en personne améliorerait «la commodité des associés, la fidélité des votes et la rapidité du décompte des voix».

Le RWDSU a refusé de commenter.

Le plus grand détaillant en ligne au monde a été critiqué pour sa gestion de la pandémie de COVID-19, ce qui a incité certains travailleurs à protester devant les entrepôts et à exiger leur fermeture. La syndicalisation a commencé dans différentes parties de l’entreprise.

Amazon, rapportant plus de 19000 cas de COVID-19 en septembre, a déclaré avoir augmenté le nettoyage, déployé des tests de virus et des contrôles de température et ajouté d’autres mesures pour protéger les associés.

Les bulletins de vote seront envoyés par la poste le 8 février, a indiqué le bureau de dépôt.