Les élections suédoises marquent une nouvelle montée de l’extrême droite en Europe

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Un autre tabou en Europe est sur le point d’être brisé. En Suède, les électeurs ont confié un mandat restreint après les élections de dimanche à une coalition lâche de partis de droite, dont un au passé néo-fasciste. Mercredi soir, la Première ministre Magdalena Andersson, une social-démocrate de centre gauche alliée à d’autres partis de gauche et verts, a reconnu sa défaite. Son parti avait remporté 30 % des voix – ce qui en fait toujours la plus grande faction au parlement – ​​mais leur coalition a obtenu trois sièges de moins que leurs rivaux de droite.

Les faiseurs de rois en Suède sont les démocrates suédois (SD) d’extrême droite, un parti fondé en 1988 par des extrémistes ultranationalistes et des néonazis. Au cours de la dernière décennie, ils sont passés des marges de la politique de leur pays au courant dominant. Cette semaine, ils ont obtenu environ 20% des voix suédoises, suffisamment pour en faire le deuxième parti de Suède.

Mais ils ne sont peut-être pas officiellement au pouvoir. La stigmatisation politique qui les entoure est telle qu’ils peuvent techniquement rester en dehors d’un gouvernement dirigé par les modérés et les libéraux de centre-droit, mais surtout pas dans l’opposition. La politique de coalition comporte de nombreuses complexités et les querelles sur le nouveau gouvernement peuvent prendre des semaines. Quel que soit le résultat, il semble que l’extrême droite SD pense qu’elle a un siège majeur à la table dans un pays connu depuis longtemps pour son éthique et ses politiques progressistes.

“Maintenant, nous allons passer commande en Suède”, a déclaré Jimmie Akesson, leader du SD. écrit mercredi sur Facebook. « Il est temps de commencer à reconstruire la sécurité, la prospérité et la cohésion. Il est temps de donner la priorité à la Suède.

Les nationalistes de droite marchent vers l’avenir en réécrivant le passé

Suède, élection au parlement national : 100% des quartiers comptés SS&D : 30,3 % (+2,0)

SD-ECR : 20,5 % (+3,0)

M-PPE : 19,1% (-0,7)

V-GAUCHE : 6,7 % (-1,3)

C-RE : 6,7% (-1,9)

KD-PPE : 5,3 % (-1,0)

MP-G/ALE : 5,1 % (+0,7)

L-ER : 4,6 % (-0,9) +/- vs élection 2018 ➤ https://t.co/rsoqcYChNY pic.twitter.com/WC0LMCR1Zk — L’Europe élit (@EuropeElects) 15 septembre 2022

Le triomphalisme d’Akesson a fait écho à travers le continent. Marine Le Pen, leader du Rassemblement national d’extrême droite français, a salué le succès du SD comme un signe de résurgence nationaliste. « Partout en Europe, les gens aspirent à reprendre leur destin en main ! elle a tweeté.

Le Pen, bien sûr, connaît sa part de fausses aubes, ayant été à plusieurs reprises contrecarrée lors des élections, peu importe les gains supplémentaires dans la défaite. Mais les partis d’extrême droite ont été, au cours de la dernière décennie, les bénéficiaires du effondrement du soi-disant « cordon sanitaire » mis en place par des partis plus traditionnels pour les empêcher de gagner le pouvoir, en entrant dans des coalitions gouvernementales en Finlande voisine suédoise, en Autriche et en Italie. Et même lorsqu’ils ne sont pas au gouvernement, leurs programmes ont fait leur chemin dans la gouvernance – le gouvernement de centre-gauche au Danemark, par exemple, a contrôlé le nativisme de droite en adoptant les politiques anti-immigration de ses rivaux.

Les élections italiennes plus tard ce mois-ci devraient offrir peut-être la victoire la plus catégorique d’un parti d’extrême droite européen : les Frères d’Italie, qui tirent leurs origines du mouvement néofasciste italien, sont actuellement en tête des sondages et leur chef, la charismatique Giorgia Meloni , est sur le point de devenir Premier ministre avec le soutien d’un certain nombre d’autres partis de droite.

Akesson n’a pas les alliances politiques que Meloni a, mais partage une antipathie envers la migration, l’islam et l’establishment “mondialiste” spectral que les militants d’extrême droite à travers l’Occident ont exploité dans leurs tentatives de pouvoir. “Ils n’incluent pas l’islam dans la suédité”, a déclaré Andrej Kokkonen, professeur de politique à l’Université de Göteborg, à mes collègues. “On ne peut pas être suédois et musulman en même temps.”

“Ils ont peu de nouvelles solutions aux crises économiques et environnementales destructrices d’aujourd’hui”, a écrit Pankaj Mishra pour Bloomberg Opinion à propos de l’extrême droite. “Ils peuvent cependant canaliser les troubles sociaux à leur avantage en réchauffant les identités de race, de religion et d’ethnicité, et en vendant au détail les mythes de la grandeur nationale.”

Une politicienne d’extrême droite est sur le point de devenir la première femme dirigeante d’Italie

Le politicien italien d’extrême droite Alessio Di Giulio a publié la semaine dernière une vidéo avec une femme rom, disant aux électeurs que s’ils votaient pour le parti lors des élections plus tard ce mois-ci, ils “ne la reverront plus jamais”.https://t.co/lO4OFSe5eV — Axios (@axios) 15 septembre 2022

Avant les élections, Andersson a souligné la toxicité de l’héritage du SD. “Il existe des partis populistes de droite dans de nombreux pays européens, mais les démocrates suédois ont des racines profondes dans les néonazis suédois et d’autres organisations racistes en Suède”, a-t-elle déclaré la semaine dernière lors de la campagne électorale en une interview avec le Gardien, soulignant un incident présumé où des militants du SD ont célébré l’invasion nazie de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. “Je veux dire, ce n’est pas comme les autres partis.”

Mais cela n’a guère ébranlé leur attrait. Le SD est devenu une force politique majeure en Suède, siphonnant les votes ruraux qui auraient autrefois été attribués à des partis de l’autre côté du spectre politique. “Traiter les nationalistes comme des parias n’a pas empêché leur ascension”, observe l’Economiste. « Au contraire : les élections en Europe aujourd’hui consistent souvent à opposer bruyamment le courant dominant à ce qui est soi-disant désagréable et à espérer que peu d’électeurs choisissent le « mauvais » côté. Le simple fait d’espérer que les méchants s’en aillent ne les a pas, en fait, fait partir.

Pour les partis plus traditionnels de droite, trouver un compromis avec l’extrême droite est devenu, dans certains cas, la seule voie vers le pouvoir. “Si vous voulez un gouvernement qui ne soit pas basé sur les sociaux-démocrates, vous devez coopérer avec le SD”, a déclaré à mes collègues Anders Borg, ancien ministre des Finances des modérés. “Je ne vois aucune autre stratégie électorale viable.”

« En Suède », a-t-il ajouté, « nous avons isolé le SD et pourtant il est passé à 20 % alors que de nombreux électeurs ordinaires se dirigeaient vers lui. Dans le même temps, le SD est passé d’une position marginale à un parti politique plus ordinaire.

C’est le récit qui entoure d’autres partis d’extrême droite ascendants en Europe, y compris les Frères d’Italie de Meloni. Meloni rejette avec colère les accusations de fascisme et s’est inscrite dans le courant politique dominant – refroidissant son euroscepticisme, soutenant les sanctions contre la Russie et donnant la priorité, du moins pour l’instant, à l’aide économique aux Italiens plutôt qu’à une guerre culturelle hystérique.