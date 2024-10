Les élections scolaires de Floride sont devenues non partisanes en 1998. L’amendement 1 pourrait annuler cela.

Une phrase souvent répétée parmi les parents et les membres de la communauté est que la politique n’a pas sa place à l’école.

Mais lors de cette élection, la Constitution de Floride pourrait être modifiée pour rendre les élections scolaires partisanes, ce qui signifie que les candidats devraient révéler s’ils sont démocrates, républicains ou membres d’un autre parti politique.

Amendement 1 annulerait une décision prise par les électeurs floridiens en 1998, lorsque les élections scolaires étaient pour la première fois non partisanes.

En Floride, les amendements constitutionnels des États doivent recueillir le soutien d’au moins 60 % des électeurs pour être approuvés.

Les candidats du district 4 du Brevard School Board, de gauche à droite, Avanese Taylor, Matt Susin, Max Madl et Keith Schachter sont photographiés lors d’un forum du 23 juillet organisé par Moms for Liberty à Satellite Beach. Taylor et Susin sont les candidats restants pour le siège, après avoir terminé devant les deux autres candidats, mais n’ayant pas obtenu plus de 50 % des voix pour remporter le poste sans second tour.

Voici ce que vous devez savoir sur l’amendement.

Que ferait l’amendement 1 ?

L’amendement 1 est un amendement constitutionnel référé par la loi, ce qui signifie que la législature de Floride a créé l’amendement.

L’amendement modifierait la Constitution de la Floride et obligerait les candidats aux conseils scolaires à se présenter à une élection partisane, selon Site Web du superviseur des élections du comté de Brevard. Plutôt que de se présenter comme des candidats non partisans comme ils le font actuellement, les candidats seraient tenus de révéler s’ils sont républicains, démocrates ou membres d’un autre parti.

S’il est approuvé, l’amendement entrerait en vigueur en 2026.

Des élections primaires partisanes peuvent avoir lieu avant les élections générales pour désigner un candidat aux élections générales. Les élections primaires ne sont généralement ouvertes qu’aux membres de ce parti. Dans les comtés qui penchent fortement vers l’un ou l’autre parti, les primaires de ce parti sont souvent des élections générales de facto.

Positions des organisations locales et étatiques sur l’amendement 1

Les opinions dans toute la Floride sont mitigées sur l’amendement 1.

La Ligue des électrices de la Space Coast et la Ligue d’État des électrices s’opposent à l’amendement.

« Nous pensons que les élections scolaires devraient rester non partisanes, permettant à tous les électeurs de choisir un candidat pour figurer sur le bulletin de vote des élections générales », a déclaré Judy DeAngelis-Small, première vice-présidente de la section Space Coast.

« Identifier les candidats avec leur affiliation à un parti mettrait un terme aux primaires, limitant ainsi la pleine participation au processus électoral. »

Le Parti Démocrate Brevard est également contre l’amendement, la présidente Pamela Castellana affirmant que siéger au conseil scolaire ne devrait pas être un « échelon sur l’échelle du succès politique », et accusant les républicains locaux d’utiliser « la politique pour la prise de pouvoir ».

« Je ne veux pas que nos courses scolaires déjà politisées et chargées ajoutent ce type de jeux au processus. » dit Castellana.

Le comité exécutif républicain de Brevard n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de FLORIDA TODAY. Le guide de vote sur son site internet suggère de voter « oui » sur l’amendement 1.

Au niveau de l’État, le Association éducative de Floride — La plus grande association d’employés d’écoles professionnelles de Floride et le plus grand syndicat du Sud-Est — conseille aux électeurs de voter contre l’amendement 1.

Florida NAACP, Florida For All, Common Cause Florida, Mi Familia en Acción et Florida National Organization for Women font partie des autres organisations qui s’opposent à l’amendement.

Les candidats de Brevard au siège du district 4 du conseil scolaire – le président sortant Matt Susin et le nouveau venu Avanese « Ava » Taylor – ont commenté la question lors d’un forum en juillet, Taylor affirmant qu’elle n’était pas favorable aux courses partisanes et Susin affirmant que les élections non partisanes avaient aidé les gens à travailler ensemble. meilleur. Il n’a pas donné de détails.

Les élections scolaires en Floride ont-elles toujours été non partisanes ?

Les élections scolaires étaient auparavant partisanes, même si les Floridiens ont voté en 1998 pour les rendre non partisanes, selon Politico.

Mais, dans l’ensemble, les élections scolaires ne sont impartiales que de nom, selon Andrea Messina, directrice générale de la Florida School Boards Association.

« Les conseils scolaires et les élections scolaires sont des microcosmes de leurs communautés locales et du pays », a déclaré Messina. « A mesure que nous augmentons la partisanerie dans nos communautés et dans notre pays, nous constatons une partisanerie accrue au sein de nos conseils scolaires locaux. »

Messine et la Florida School Boards Association ne prennent pas position sur l’amendement 1.

Finch Walker est le journaliste pédagogique de FLORIDA TODAY. Contactez Walker à [email protected]. X : @_marcheur de pinsons.

Cet article a été initialement publié sur Florida Today : Courses des commissions scolaires de Floride : ce qu’il faut savoir sur l’amendement 1