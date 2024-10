Les élections répétées de Trump se trouvent dans son entretien avec Joe Rogan. Voici les faits

Dans son entretien de trois heures avec le podcasteur Joe Rogan, Donald Trump s’est penché sur son fausses allégations sur le vote, la fraude électorale et sa défaite à l’élection présidentielle de 2020. Rogan a contribué à encourager certaines de ces affirmations.

L’interview, publiée vendredi soir, a eu lieu le jour même où l’ancien président, sur son réseau social, l’a republiée. menaces poursuivre les avocats, les électeurs et les responsables électoraux qu’il estime avoir « triché » lors des élections de 2024.

Voici un aperçu de certaines des affirmations du candidat républicain à la présidence et de la vérité.

CE QUE TRUMP A DIT : « J’ai gagné par égalité – ils disent que j’ai perdu par égalité – je n’ai pas perdu. »

LES FAITS : Trump a perdu en 2020 face au démocrate Joe Biden. Les affirmations de Trump selon lesquelles la fraude lui aurait coûté la course ont fait l’objet d’enquêtes à plusieurs reprises.

Celui de Trump procureur général a déclaré qu’il n’y avait aucun signe de fraude significative. Le Sénat de l’État dirigé par les républicains Dans le Michigan, l’un des États swing où Trump a affirmé qu’une fraude avait eu lieu, est arrivé à la même conclusion après une longue enquête. Une enquête menée par le Bureau d’audit législatif non partisan à Wisconsinordonné par la législature contrôlée par le GOP dans un autre État, Trump a affirmé avoir été fraudé lors de sa victoire, n’a également trouvé aucune fraude substantielle.

Rogan rigola lorsque Trump affirmait, à juste titre, que sa perte était proche. Trump a perdu les élections de justesse dans six États charnières. Si environ 81 000 voix s’étaient inversées, Trump aurait pu remporter l’Arizona, la Géorgie, le Nevada et le Wisconsin et obtenir suffisamment de soutien au sein du collège électoral pour rester président.

Trump a mal indiqué cette marge, la qualifiant de 22 000 voix.

CE QUE TRUMP A DIT : « Ce qui s’est passé, c’est que les juges ne veulent pas y toucher. Ils disaient : « Vous n’avez pas qualité pour agir ». Ils ne se sont pas prononcés sur le fond.

LES FAITS : Ce n’est pas vrai. Trump et ses partisans ont perdu plus de 50 poursuites essayer de renverser les élections.

Un groupe d’avocats électoraux et de juristes affiliés aux Républicains a examiné les 64 procès intentés par Trump contestant les élections de 2020 et a constaté que seulement 20 d’entre eux avaient été rejetés par les juges avant une audience sur le fond. Dans 30 cas, les décisions contre Trump ont été rendues après des audiences sur le fond.

Dans les 14 cas restants, selon le rapport de la Hoover Institution de l’Université de Stanford, Trump et ses alliés ont abandonné leurs poursuites avant même d’avoir atteint la phase sur le fond. « Dans de nombreux cas, après avoir formulé des allégations extravagantes d’actes répréhensibles, les représentants légaux de Trump se sont présentés les mains vides au tribunal ou dans les procédures judiciaires, puis sont retournés à leurs rassemblements et à leurs campagnes médiatiques pour répéter les mêmes affirmations sans fondement », indique le rapport.

CE QUE TRUMP A DIT : « Nous devrions voter sur papier. »

LES FAITS : Trump et Rogan ont tous deux soutenu que les machines à voter ne sont pas fiables et que les États-Unis devraient s’appuyer sur des bulletins de vote papier. Trump a même cité l’enthousiasme de son partisan milliardaire, magnat de la technologie, Elon Musk, pour un tel changement.

Cependant, presque tout le pays a déjà effectué ce changement.

En 2020, plus de 90 % des juridictions électorales aux États-Unis ont utilisé des bulletins de vote papier, selon le Brennan Center for Justice. L’année suivante, la Commission fédérale d’assistance électorale a modifié ses lignes directrices pour recommander à chaque juridiction d’utiliser du papier.

Le seul État à ne pas utiliser un système de vote avec des bulletins de vote papier ou une quelconque trace écrite est celui dirigé par les Républicains. Louisiane.

CE QUE TRUMP A DIT : « Ils ont utilisé le COVID pour tricher. »

LES FAITS : L’argument central de Trump est qu’une grande conspiration démocrate a modifié les procédures de vote pendant la pandémie de coronavirus pour rendre le vote par correspondance plus populaire et que les conspirateurs ont ensuite truqué l’élection contre lui grâce à ces votes par correspondance. Ce n’est pas ce qui s’est passé.

Lorsque la pandémie a frappé pour la première fois lors de la primaire présidentielle de 2020 en mars, les responsables électoraux républicains et démocrates ont rapidement décidé d’encourager le vote par correspondance afin d’éviter les bureaux de vote bondés. Cette proposition était relativement peu controversée jusqu’à ce que Trump se retourne contre cette idée, affirmant que cela risquait de jeter les bases d’une fraude potentielle.

Ce faisant, Trump revenait à sa stratégie habituelle, affirmant que toute élection qu’il ne remporte pas est frauduleuse. Il a fait cette affirmation à propos du premier concours qu’il a perdu, le caucus républicain de l’Iowa en 2016. Il a même affirmé avoir perdu le vote populaire en 2016 à cause du vote des immigrés illégaux, bien qu’une commission présidentielle qu’il avait constituée pour en trouver des preuves ait été dissoute sans trouver aucune preuve.

LES FAITS : Des cas isolés de fraude électorale se produisent depuis longtemps, mais à l’époque moderne, ils n’ont pas atteint les niveaux nécessaires pour influencer une élection nationale. Une revue d’Associated Press trouvée moins de 475 cas dans les six États du champ de bataille, Trump a perdu par plus de 300 000 voix au total – bien trop peu pour changer le résultat.