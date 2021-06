Les élections régionales constituent un test crucial pour l’extrême droite française Paris Sondages Rassemblement national français Jean-Marie le Pen

Un deuxième tour décisif des élections régionales françaises dimanche est examiné comme test décisif pour savoir si l’extrême droite anti-immigration gagne en acceptabilité avant l’élection présidentielle française de l’année prochaine.

Marine Le Pen, leader du Rassemblement national d’extrême droite, a passé une décennie à essayer de se débarrasser de la réputation d’extrémiste qui a fait du parti un anathème pour de nombreux électeurs français sous son ancienne apparence de Front national. Un échec à prendre le contrôle d’une région dimanche marquerait un revers cuisant pour le parti rebaptisé.

Un taux de participation record de 33% au premier tour du scrutin le 20 juin s’est avéré particulièrement dommageable pour le Rassemblement national et les espoirs de Le Pen d’obtenir une percée régionale pour renforcer sa campagne présidentielle de 2022. Le parti n’a pas encore gagné de région.

Les sondages avaient suggéré que le parti de Le Pen avait le vent en poupe, avec des ambitions légitimes de prendre le contrôle des conseils de direction dans une ou plusieurs des 12 régions métropolitaines de France.

Mais l’apathie de la semaine dernière a également infecté les électeurs du Rassemblement national. Ce n’est que dans une région, dans le sud-est, que le parti a terminé en tête. Ses candidats ailleurs ont tous été relégués à la deuxième place ou moins, certains abandonnant ouvertement tout espoir de gagner au deuxième tour.

Une question majeure dans le second tour est de savoir si les électeurs vont s’unir pour garder le parti de Le Pen hors du pouvoir comme ils l’ont fait dans le passé, repoussés par son populisme anti-immigration et anti-Union européenne et l’image antisémite et raciste qui s’accrochait à le Front national, fondé par son père, Jean-Marie Le Pen.

Le parti a dominé le premier tour des dernières élections régionales en 2015, mais s’est effondré au second tour alors que les partis et les électeurs se sont regroupés contre lui.

La meilleure chance du Rassemblement national de remporter une première victoire régionale se situe dans le sud-est de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Son candidat là-bas, Thierry Mariani, est dans une course serrée avec un sortant conservateur traditionnel, Renaud Muselier.

Les résultats sont attendus après la clôture des derniers scrutins à 20 heures. La gauche dirige actuellement cinq des 12 régions continentales tandis que la droite majoritaire en dirige sept.