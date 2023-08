Les élections promises au Myanmar reportées alors que l’armée prolonge l’état d’urgence – National

Le gouvernement birman contrôlé par l’armée a prolongé l’état d’urgence qu’il avait imposé lorsque l’armée a pris le pouvoir à un gouvernement élu il y a deux ans et demi, ont annoncé lundi les médias d’État, forçant un nouveau report des élections qu’il avait promis lorsqu’il a fallu sur.

La télévision MRTV a déclaré que le Conseil de défense et de sécurité nationale s’est réuni lundi dans la capitale, Naypyitaw, et a prolongé l’état d’urgence de six mois supplémentaires à partir de mardi, car il faut du temps pour préparer les élections. Le NDSC est théoriquement un organe gouvernemental constitutionnel, mais dans la pratique, il est contrôlé par l’armée.

L’annonce revenait à admettre que l’armée n’exerce pas un contrôle suffisant pour organiser les élections et n’a pas réussi à maîtriser l’opposition généralisée au régime militaire, qui comprend une résistance armée de plus en plus difficile ainsi que des manifestations non violentes et la désobéissance civile, bien que l’armée ait un énorme avantage en main-d’œuvre et en armes.

L’état d’urgence a été déclaré lorsque les troupes ont arrêté Aung San Suu Kyi et de hauts responsables de son gouvernement et des membres de son parti de la Ligue nationale pour la démocratie le 1er février 2021. La prise de contrôle a annulé des années de progrès vers la démocratie après cinq décennies de régime militaire.

L’armée a déclaré avoir pris le pouvoir en raison d’une fraude lors des dernières élections générales tenues en novembre 2020, au cours desquelles le parti de Suu Kyi a remporté une victoire écrasante tandis que le parti Union Solidarité et Développement, soutenu par l’armée, a mal fait. Des observateurs électoraux indépendants ont déclaré n’avoir trouvé aucune irrégularité majeure.





La prise de contrôle par l’armée s’est heurtée à de nombreuses manifestations pacifiques que les forces de sécurité ont réprimées avec une force létale, déclenchant une résistance armée que les experts de l’ONU ont qualifiée de guerre civile.

Lundi, 3 857 personnes ont été tuées par les forces de sécurité depuis la prise de contrôle, selon un décompte tenu par l’Association indépendante d’assistance aux prisonniers politiques.

La constitution de 2008 promulguée par l’armée permet à l’armée de gouverner le pays sous état d’urgence pendant un an, avec deux prolongations possibles de six mois si les préparatifs ne sont pas encore terminés pour de nouveaux scrutins, ce qui signifie que le délai a expiré le 31 janvier. année.

Cependant, le NDSC a autorisé le gouvernement militaire à prolonger l’état d’urgence de six mois supplémentaires en février, affirmant que le pays restait dans une situation anormale. L’annonce de lundi est la quatrième prolongation.

L’état d’urgence permet à l’armée d’assumer toutes les fonctions gouvernementales, donnant au chef du conseil militaire au pouvoir, le général en chef Min Aung Hlaing, des pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs.

Nay Phone Latt, porte-parole du gouvernement d’unité nationale, un groupe clandestin qui se fait appeler le gouvernement légitime du pays et sert de groupe de coordination de l’opposition, a déclaré que l’extension de l’état d’urgence était attendue parce que le gouvernement militaire n’a pas été en mesure d’anéantir le forces pro-démocratie.

« La junte a prolongé l’état d’urgence parce que les généraux ont soif de pouvoir et ne veulent pas le perdre. Quant aux groupes révolutionnaires, nous continuerons à essayer d’accélérer nos activités révolutionnaires actuelles », a déclaré lundi Nay Phone Latt dans un message.

Le gouvernement militaire qualifie le NUG et sa branche armée, les Forces de défense du peuple, de « terroristes ».





Le rapport de lundi n’a pas précisé quand les élections pourraient avoir lieu, disant seulement qu’elles auraient lieu après que les objectifs de l’état d’urgence auront été atteints.

L’histoire continue sous la publicité

Selon la constitution, l’armée doit transférer les fonctions gouvernementales au président, qui dirige le NDSC, six mois avant les élections. Cela signifierait le président par intérim Myint Swe, un général à la retraite.

L’armée a initialement annoncé que de nouveaux scrutins auraient lieu un an après sa prise de contrôle et a déclaré plus tard qu’ils auraient lieu en août 2023. Mais la prolongation de l’urgence en février a rendu ce calendrier impossible.

Le rapport de MRTV a déclaré que Myint Swe avait déclaré aux membres du NDSC que le gouvernement devait faire plus pour parvenir à la stabilité et à l’état de droit afin de se préparer aux élections.

Les critiques disent que les élections ne seront ni libres ni équitables sous le gouvernement contrôlé par l’armée, qui a fermé les médias indépendants et arrêté la plupart des dirigeants du parti de Suu Kyi.

Son parti a été dissous avec 39 autres partis par la commission électorale en mars pour avoir omis de présenter une nouvelle demande en vertu d’une loi sur l’enregistrement des partis politiques promulguée par le gouvernement militaire au début de cette année. La loi rend difficile pour les groupes d’opposition de défier sérieusement les candidats soutenus par l’armée.

Suu Kyi, 78 ans, purge des peines de prison totalisant 33 ans après avoir été condamnée dans une série d’affaires politiquement entachées portées principalement par le gouvernement militaire.