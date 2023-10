Les élections polonaises attirent une forte participation électorale, poussant l’opposition centriste

VARSOVIE, Pologne — La majorité des électeurs aux élections générales polonaises ont soutenu les partis d’opposition qui ont promis de réparer l’ordre constitutionnel du pays et ses relations avec ses alliés, notamment l’Union européenne et l’Ukraine, selon les projections de lundi.

Après une campagne amère et émouvante, les électeurs sont venus en masse dimanche pour faire entendre leur voix. Le taux de participation a atteint son plus haut niveau depuis 34 ans de démocratie dans le pays, dépassant les 63 % enregistrés lors du vote historique de 1989 qui a renversé le communisme.

Le résultat final n’était pas attendu avant plusieurs heures. Mais un sondage Ipsos dit tardif a suggéré que les électeurs étaient finalement fatigués du parti nationaliste au pouvoir, Droit et Justice, après huit années de politiques de division qui ont conduit à de fréquentes manifestations de rue, à d’âpres divisions même au sein des familles et à des milliards d’euros en dollars. financement bloqué par l’UE en raison de violations de l’État de droit.

Le sondage a montré que trois partis d’opposition centristes qui ont fait campagne en promettant d’inverser la dérive antilibérale du gouvernement ont obtenu ensemble environ 248 sièges sur les 460 sièges de la chambre basse du Parlement, ou Sejm – une nette majorité.

«Je suis vraiment ravie maintenant», a déclaré lundi matin Magdalena Chmieluk, une comptable de 43 ans. L’opposition « formera un gouvernement et nous pourrons enfin vivre dans un pays normal, pour de vrai ».

Pourtant, les Polonais étaient confrontés lundi à des semaines d’incertitude politique. Droit et Justice a remporté plus de voix que n’importe quel parti et a déclaré qu’il essaierait de continuer à gouverner.

« Peu importe comment vous regardez les choses, nous avons gagné », a déclaré lundi matin le directeur de campagne Droit et Justice, Joachim Brudzinski, dans une interview à la radio RMF FM.

Il a déclaré que son parti tenterait de constituer un gouvernement dirigé par le Premier ministre Mateusz Morawiecki.

Le président Andrzej Duda, allié du Droit et de la Justice, doit convoquer la première session du nouveau parlement dans les 30 jours suivant les élections et désigner un Premier ministre pour tenter de construire un gouvernement. En attendant, le gouvernement actuel restera dans un rôle intérimaire.

La tradition à l’ère démocratique veut que le président choisisse d’abord quelqu’un du parti ayant obtenu le plus de voix, mais il n’est pas obligé de le faire.

On ne voit pas clairement comment Droit et Justice pourrait raisonnablement conserver le pouvoir, à moins qu’il ne parvienne à convaincre certains législateurs des partis d’opposition, ce qu’il a fait dans le passé pour maintenir la faible majorité parlementaire qu’il a détenue pendant huit ans. Mais cela semblait peu probable étant donné le grand nombre de personnes nécessaires pour changer d’allégeance.

Le sondage Ipsos donne Droit et Justice avec 36,6% des suffrages exprimés ; la Coalition civique d’opposition, dirigée par l’ancien président du Conseil européen Donald Tusk, avec 31 % ; la coalition centriste Troisième Voie avec 13,5% ; le parti de Gauche avec 8,6% ; et l’extrême droite Confédération avec 6,4%.

La commission électorale a déclaré qu’elle comptait rendre le résultat final mardi matin.

Tusk a déclaré dimanche soir que c’était la fin du règne du droit et de la justice et qu’une nouvelle ère avait commencé pour la Pologne.

Certains médias polonais se sont montrés plus prudents lundi, rapportant seulement que l’opposition pourrait prendre le pouvoir.

Cezary Tomczyk, vice-président du parti de Tusk, a déclaré que le parti au pouvoir ferait tout pour tenter de se maintenir au pouvoir. Il l’a appelé à accepter le résultat des élections, affirmant que c’était la volonté du peuple de céder le pouvoir à l’opposition.

« La nation a parlé », a déclaré Tomczyk.