LE CAIRE (AP) – Les principales factions palestiniennes ont réaffirmé mardi leur engagement à tenir leurs premières élections en 15 ans et ont évoqué les progrès accomplis dans la résolution du désaccord entre le Fatah du président Mahmoud Abbas et le groupe militant islamique Hamas.

Dans une déclaration commune publiée après deux jours de pourparlers au Caire, le Fatah et le Hamas se sont engagés à un décret électoral publié par Abbas le mois dernier dans lequel des élections législatives auraient lieu le 22 mai suivies des élections présidentielles le 31 juillet.

Les Palestiniens sont profondément divisés depuis 2007, lorsque le Hamas a pris violemment le contrôle de la bande de Gaza aux forces d’Abbas un an après que le groupe militant ait remporté une victoire écrasante aux élections législatives.

La prise de contrôle a confiné l’autorité d’Abbas à certaines parties de la Cisjordanie occupée par Israël. Plusieurs tentatives de réconciliation au fil des ans se sont échouées au milieu de récriminations mutuelles.

Le communiqué publié après les pourparlers du Caire a déclaré que la police palestinienne de base en Cisjordanie et à Gaza – considérée comme moins redevable aux factions que les autres forces de sécurité – garderait les bureaux de vote. Il a également déclaré qu’Abbas décréterait un tribunal électoral avec des représentants de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est pour statuer sur tout différend.

Le communiqué indiquait que les prisonniers politiques seraient libérés et que les deux parties garantiraient la liberté d’expression pendant la campagne. Les groupes de défense des droits ont accusé à la fois l’Autorité palestinienne basée en Cisjordanie et le Hamas de réprimer la dissidence.

Plusieurs obstacles subsistent. Les Palestiniens veulent organiser des élections en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est, territoires saisis par Israël dans la guerre de 1967 qu’ils veulent pour leur futur État. On ne sait pas si Israël, qui a annexé Jérusalem-Est et la considère comme faisant partie de sa capitale, autorisera le vote là-bas. Israël interdit à l’Autorité palestinienne d’opérer à Jérusalem-Est.

Les élections présentent des risques pour les deux factions. Le Hamas devra peut-être répondre de la grave détérioration des conditions de vie à Gaza depuis qu’il a pris le pouvoir. Israël et l’Égypte ont imposé un blocus paralysant à Gaza depuis 2007, ce qui, selon Israël, est nécessaire pour empêcher le Hamas d’importer des armes.

Abbas fait face à ses propres dilemmes. La réconciliation avec le Hamas pourrait saper les relations avec les pays occidentaux, y compris les États-Unis, où le président Joe Biden a promis de restaurer l’aide aux Palestiniens et d’essayer de relancer les pourparlers de paix avec Israël.