Les élections ont moins d’impact sur votre 401(k) que vous ne le pensez

NEW YORK– Tout comme ces publicités télévisées politiques ennuyeuses, les avertissements reviennent tous les quatre ans : toute l’incertitude autour de l’élection présidentielle américaine pourrait avoir de lourdes conséquences sur votre 401(k) !

De tels avertissements peuvent susciter de l’anxiété, mais rappelez-vous : si votre 401(k) est comme celui de nombreux épargnants pour la retraite, la plupart étant investis dans des fonds qui suivent le S&P 500 ou autres indices larges, tout le bruit peut ne pas faire beaucoup de différence.

Les actions ont tendance à devenir plus fragiles dans les mois précédant le jour du scrutin. Même le marché obligataire connaît une augmentation moyenne de 15 % de la volatilité entre la mi-septembre d’une année électorale et le jour du scrutin, selon une étude de Monica Guerra, stratège chez Morgan Stanley. Cela s’explique peut-être en partie par le fait que les marchés financiers détestent l’incertitude. À l’approche des élections, l’incertitude est grande quant aux types de politiques qui l’emporteront.

Mais une fois les résultats connus, quel que soit le parti qui remportera la Maison Blanche, l’incertitude se dissipe et les marchés se remettent au travail. La volatilité a tendance à se stabiliser, comme le montre l’analyse de Guerra.

Plus que le parti qui contrôle la Maison Blanche, ce qui compte pour les actions à long terme, c’est la situation de l’économie américaine dans son cycle, passant de la récession à l’expansion et inversement au fil des décennies.

« Sur le long terme, la performance du marché est plus étroitement liée au cycle économique qu’au contrôle des partis politiques », a écrit Guerra dans un récent rapport.

La situation actuelle de l’économie dans son cycle est sujette à débat. Il est en croissance depuis la récession de 2020 provoquée par la pandémie de COVID-19. Certains investisseurs pessimistes pensent que l’expansion touche à sa fin, et que tous les effets cumulatifs de ralentissement des hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale au cours des années précédentes se font encore sentir. D’autres investisseurs, plus optimistes, estiment que l’expansion pourrait encore avoir du poids maintenant que la Fed réduit ses taux pour dynamiser l’économie.

La politique peut avoir une certaine influence sous la surface des indices boursiers et influencer les industries et les secteurs qui s’en sortent le mieux. Les valeurs technologiques et financières ont historiquement mieux performé que le reste du marché un an après l’entrée en fonction d’un président démocrate. Pour un républicain, les producteurs de matières premières figuraient quant à eux parmi les gagnants relatifs, selon Morgan Stanley.

De plus, le contrôle du Congrès pourrait être tout aussi important que celui qui remportera la Maison Blanche. Un Washington dans l’impasse et avec un contrôle partagé verra probablement des changements moins radicaux dans la politique budgétaire ou fiscale, quel que soit le président.

Bien entendu, les candidats à cette élection diffèrent de l’histoire sur plusieurs points majeurs. L’ancien président Donald Trump est un fervent partisan des droits de douane, qui augmentent par exemple le coût des importations en provenance d’autres pays.

Dans un scénario où les États-Unis appliqueraient des droits de douane durables et universels, les économistes et stratèges d’UBS Global Wealth Management estiment que les actions américaines pourraient chuter d’environ 10 % car les droits de douane agiraient finalement comme une taxe de vente sur les ménages américains.

Mais ils voient également une probabilité relativement faible qu’un tel scénario se produise, soit environ 10 %.