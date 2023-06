Les élections ont des conséquences – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Comme l’a dit l’ancien maire de Chicago, Rahm Emanuel, toutes les élections ont des conséquences. Dans l’Illinois, cela signifie que la vie quotidienne deviendra de plus en plus difficile pour le Joe ordinaire.

L’exemple parfait est l’essence. Si vous êtes comme le gouverneur JB Pritzker, vous vous en foutez d’une manière ou d’une autre.

Parlons essence. Je suis passé devant ma station locale et le gaz était de retour à 4,50 $ le gallon. Pritzker, qui pourrait facilement payer 20 $ le gallon d’essence, se moque des gens de la classe moyenne à inférieure qui sont punis par les prix que nous payons dans l’Illinois. Nous sommes parmi les cinq premiers au niveau national pour avoir les prix de l’essence les plus élevés.

Les élections ont des conséquences. Continuez à voter pour un démocrate comme gouverneur ou sénateur ou représentant d’État et vous recevrez la même attitude arrogante que d’habitude. Taxer et dépenser est le mantra de Pritzker. Jusqu’à ce que vous arrêtiez de voter de cette façon, attendez-vous à être submergé par Pritzker et ses sbires du gouvernement de l’État.

Don Lass

Oswego