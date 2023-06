"Les élections ne peuvent pas être suivies de violence": Le revers de la Cour suprême du Bengale

Les élections ne peuvent pas être une licence pour la violence, a déclaré la Cour suprême aujourd’hui en rejetant la requête du gouvernement Mamata Banerjee contestant le déploiement des forces centrales au Bengale pour les élections locales du 8 juillet.

« Nous apprécions que vous ayez une configuration démocratique pour les élections de haut en bas, mais les élections ne peuvent pas être suivies de violence », a déclaré la Cour suprême, dans des commentaires pointus au gouvernement du Bengale, qui avait contesté une ordonnance de la Haute Cour de Calcutta ordonnant le déploiement. des forces centrales de l’État.

« La teneur de l’ordonnance de la Haute Cour est de garantir des élections libres et équitables », a déclaré la Cour suprême.

« Nous constatons que l’ordonnance de la Haute Cour n’appelle aucune ingérence. La requête est rejetée », ont déclaré un banc du juge BV Nagarathna et du juge Manoj Misra.

Le gouvernement du Bengale et la Commission électorale de l’État avaient contesté l’ordonnance de la Haute Cour de Calcutta dirigeant les forces centrales pour la sécurité lors des élections au Panchayat.

L’ordre a été un coup dur pour le gouvernement du Bengale, qui s’était opposé avec véhémence au déploiement des forces centrales « pour chaque district, sensible ou non, comme si l’État n’était pas équipé pour gérer cela ».

Le juge BV Nagarathana a souligné que le gouvernement de l’État avait précédemment déclaré qu’il n’avait pas suffisamment de policiers et avait demandé à d’autres États d’envoyer du personnel. « Maintenant, la Haute Cour a vu cela. Les dépenses devront être supportées uniquement par le Centre. 75 000 cabines doivent être établies et vous avez dit qu’en raison de l’insuffisance des forces de police, vous avez vous-même réquisitionné », a-t-il déclaré.

Le gouvernement du Bengale a déclaré qu’il n’y avait « aucune admission du fait que la police de l’État n’était pas prête à gérer » les sondages.

Représentant le gouvernement de Mamata Banerjee, l’avocat Siddharth Aggarwal a déclaré : « Toute l’ordonnance de la Haute Cour est basée sur le fait que la Commission électorale de l’État ne fonctionne pas et qu’il y a de l’inaction, et maintenant on prétend que l’État tout entier est un chaudron et un centre les forces seront réparties dans tout l’État. De la date de dépôt des candidatures à aujourd’hui, une évaluation de chaque poste de police a été faite et soumise à la Commission électorale de l’État et les zones troublées ont été identifiées. 98% de l’État était pacifique.

Le juge Nagarathana a répondu : « La tenue d’élections ne peut pas être une licence pour la violence et la Haute Cour a vu des cas de violence antérieurs. Les élections ne peuvent pas être accompagnées de violence. Si des personnes ne sont pas en mesure de déposer leurs candidatures et si elles sont achevées alors qu’elles vont déposez-le, alors où sont les élections libres et équitables ? »

Le juge de la Cour suprême a également déclaré que la Commission électorale d’État ne pouvait avoir aucune objection à l’ordonnance de la Haute Cour pour les forces centrales.

« En fin de compte, la Commission électorale de l’État est responsable de la tenue des élections. En quoi êtes-vous lésé par cet ordre de la Haute Cour ? Vous aviez demandé le déploiement de forces auprès du gouvernement de l’État ? » a déclaré la Cour suprême à l’organisme de sondage de l’État.

« Compte tenu des violences passées dans l’État, la Haute Cour s’est saisie de l’affaire et a adopté certaines instructions pour vous aider à vous acquitter de vos responsabilités. »

À l’approche des élections du Panchayat, des affrontements ont eu lieu dans diverses régions du Bengale. Les résultats seront annoncés le 11 juillet.

Les sondages opposeront le Congrès de Trinamool au pouvoir au BJP dans un test électoral clé avant les élections nationales de 2024.