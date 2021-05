Les élections locales au Royaume-Uni pourraient ouvrir de nouvelles divisions

Des contre-manifestants arborant des drapeaux de l’Union s’affrontent contre des manifestants indépendantistes qui se rassemblent à George Square, à Glasgow, le 1er mai 2021, avant les prochaines élections au Parlement écossais qui se tiendront le 6 mai 2021. – loin du Royaume-Uni. ANDY BUCHANAN | AFP | Getty Images

LONDRES – Ces dernières années, le Royaume-Uni a eu du mal à être à la hauteur de son nom, avec des tensions et de vieilles inimitiés éclatant entre les quatre nations qui composent le royaume – l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord – et une menace résurgente que l’union pourrait désintégrer. Les votes régionaux de jeudi pourraient ouvrir davantage ces divisions et les élections législatives qui se déroulent en Écosse pourraient même préparer le terrain pour un deuxième référendum sur l’indépendance, bien que l’opinion publique sur le débat soit à la pointe du progrès. Les résultats du Scottish National Party de Nicola Sturgeon à l’élection pourraient en grande partie déterminer avec quelle facilité il peut galvaniser l’opinion publique et poursuivre un autre référendum. Le parti devrait atteindre une faible majorité parlementaire lors du vote, selon le dernier sondage de Sky News.

Le même sondage effectué par Opinium a également révélé que le soutien à un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse reste divisé à 50-50, une fois que les «ne sait pas» sont exclus, contre 51-49 lors du dernier sondage Opinium. Le sondage a échantillonné 1015 électeurs écossais entre le 28 avril et le 3 mai. Les analystes ont déclaré que le résultat à surveiller est de savoir si le SNP, le plus fervent défenseur de l’indépendance, aura besoin du soutien du Parti vert dans sa candidature à un second vote pour l’indépendance. « Ils resteront au gouvernement avec 60 à 70 sièges au parlement (écossais) de 129 sièges. Le panneau à surveiller est de savoir si le SNP obtiendra les 65 sièges requis pour une majorité globale ou s’il devra s’appuyer sur le Les Verts doivent fournir une majorité globale en faveur d’un deuxième référendum sur l’indépendance », ont noté mardi les analystes de Teneo Intelligence. « Après le vote, le Premier ministre Boris Johnson est susceptible de déclarer que » ce n’est pas le moment « d’un deuxième référendum, quel que soit le résultat des élections écossaises. cette législature britannique à la fin de 2024. « Sturgeon a rejeté les affirmations selon lesquelles elle organiserait un référendum d’indépendance «sauvage» si son parti remportait la majorité au parlement. Lors d’un débat entre les dirigeants écossais, Sturgeon a déclaré que son objectif était de plaider en faveur de l’indépendance par la persuasion et non par un plébiscite non autorisé. Johnson, quant à lui, a qualifié les plans du SNP de tenir un deuxième référendum de « injustifiés et inutiles ».

Mécontentement ailleurs

Il y a aussi des grondements de mécontentement et des appels à l’indépendance dans d’autres régions du Royaume-Uni. On peut soutenir que la tendance à l’indépendance s’est accélérée à la fin des années 1990, lorsque le processus de décentralisation a commencé. Cela signifie que certains pouvoirs et responsabilités ont été transférés du gouvernement de Westminster à l’Écosse, à l’Irlande du Nord et au Pays de Galles (l’Écosse et le Pays de Galles ont leurs propres parlements tandis que l’Irlande du Nord a une assemblée). Sur le plan pratique, la décentralisation signifie qu’une grande partie du processus décisionnel qui se déroule dans différentes régions du Royaume-Uni est prise à ce niveau local, bien que certains domaines politiques, tels que la défense, l’immigration et la politique étrangère, restent entre les mains des législateurs. à Westminster.

Un homme tient une pancarte alors que des milliers de personnes participent à la toute première marche pour l’indépendance galloise de l’hôtel de ville aux Hayes le 11 mai 2019 à Cardiff, au Pays de Galles. Matthew Horwood | Actualités Getty Images | Getty Images

Le chef de Plaid Cymru, un parti nationaliste gallois, a déclaré en avril que si le parti remportait la majorité aux élections parlementaires (ou Senedd) jeudi, il s’engagerait à organiser un référendum sur l’indépendance galloise au cours des cinq prochaines années. Bien que les sondages d’opinion aient généralement montré que Plaid Cymru obtiendrait la troisième place aux élections, Yes Cymru, un groupe faisant campagne pour l’indépendance, a tweeté un sondage fin avril indiquant que le soutien à l’indépendance augmentait. L’Irlande du Nord reste également une poudrière politique pour le Royaume-Uni, avec ses citoyens largement divisés entre des lignes religieuses et nationalistes. Les électeurs protestants ont tendance à opter pour le maintien résolument de l’union avec le Royaume-Uni, tandis que les électeurs catholiques soutiennent traditionnellement les partis républicains et la réunification avec la République d’Irlande. Le vote sur le Brexit en 2016 a été un catalyseur pour de nouvelles divisions en Grande-Bretagne. L’Écosse et l’Irlande du Nord ont voté majoritairement pour rester dans l’UE, tandis qu’une majorité au Pays de Galles et en Angleterre ont voté en faveur du départ. La complexité du rôle de l’Irlande du Nord dans l’accord commercial post-Brexit et la perception qu’elle a été sacrifiée au cours du processus de négociation avec l’UE ont conduit certains experts à se demander si une poussée vers la réunification avec le reste de l’Irlande pourrait devenir plus forte. Philip Rycroft, ancien secrétaire permanent du Département pour la sortie de l’UE, a noté qu’une approche «complaisante et non stratégique» de la décentralisation a galvanisé la poussée pour l’indépendance de l’Écosse et laissé le syndicat une fois de plus au bord du gouffre. « Westminster, au fil du temps, n’a vraiment pas prêté suffisamment d’attention à ce qui se passe en Écosse et vous pourriez argumenter, de même, au Pays de Galles et en Irlande du Nord », a-t-il déclaré mercredi à « Squawk Box Europe » de CNBC. « L’accusation est que Westminster et Whitehall avaient une approche de » déconcentration et oublier « et la gestion de la déconcentration n’est pas entrée dans la circulation sanguine du système britannique malgré les énormes changements intervenus avec la déconcentration dans les années 90. Cela a donc permis au récit de se développer que le Royaume-Uni ne soutient pas toutes ses parties constitutives. «

Impact sur la livre sterling?