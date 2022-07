Les élections législatives au Sénégal mettent à l’épreuve l’influence du parti au pouvoir

DAKAR, Sénégal (AP) – Le Sénégal organise dimanche des élections législatives, un test vital pour les partis d’opposition qui tentent de minimiser l’influence du parti au pouvoir avant l’élection présidentielle de 2024, alors que le président Macky Sall pourrait briguer un troisième mandat.

Environ 7 millions d’électeurs sont éligibles pour élire 165 députés à l’Assemblée nationale dans un climat politiquement tendu dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. De violentes manifestations ont éclaté l’année dernière après l’arrestation du principal opposant de Sall, Ousmane Sonko, accusé de viol, et plus d’une douzaine de personnes ont été tuées. Sonko, qui est arrivé troisième aux élections de 2019, nie les allégations et ses partisans ont exprimé leur opposition au président.

Cette année, lui et un autre des principaux opposants de Sall ont été disqualifiés en tant que candidats, ce qui a déclenché une colère et des manifestations plus généralisées au cours desquelles trois personnes sont mortes en juin.

Le Sénégal, avec une population de 17 millions d’habitants, est connu pour sa stabilité dans une région qui a connu des coups d’État dans trois pays depuis 2020 et où les dirigeants ont changé les lois pour rester au pouvoir pour un troisième mandat.

L’élection de dimanche donnera une indication plus claire de ce qui pourrait se passer en 2024.

“Pour (le parti au pouvoir), il s’agit de tout faire pour conserver une majorité absolue à l’Assemblée nationale afin de pouvoir gouverner tranquillement jusqu’en 2024… et se ménager la possibilité de voter certaines lois pour parer à toutes les éventualités au niveau fin du deuxième mandat de Sall », a déclaré Mame Ngor Ngom, analyste politique.

Même si la candidature de Sonko a été rejetée par le Conseil constitutionnel, il a organisé des partisans de l’opposition à travers le Sénégal. Une victoire de l’opposition “serait synonyme de rejet d’une éventuelle troisième candidature pour Sall et d’une victoire probable à la prochaine élection présidentielle”, a déclaré Ngom.

Le parti au pouvoir Benno Bokk Yakaar de Sall détient actuellement 75 % des sièges à l’Assemblée législative.

Serigne Thiam, expert en sciences politiques à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, affirme que l’opposition fait passer le sujet d’un éventuel troisième mandat au détriment d’autres questions.

« Si l’opposition gagne, le président ne pourra plus songer à un troisième mandat. En revanche, si le pouvoir en place remporte le scrutin, ses partisans peuvent pousser le président vers un troisième mandat », prévient-il.

Sall n’a pas parlé d’un troisième mandat mais a promis de parler lundi, le lendemain de l’élection.

Le mécontentement à l’égard de Sall a augmenté alors que d’éventuels adversaires – dont l’ancien maire populaire de Dakar, Khalifa Sall, et le fils de l’ex-président Abdoulaye Wade, Karim Wade – ont été ciblés par la justice et disqualifiés pour se présenter aux élections. Beaucoup accusent Sall d’utiliser son pouvoir pour éliminer les adversaires.

La colère a également grandi au milieu des inquiétudes économiques alors que les prix du carburant et de la nourriture ont grimpé en flèche en raison de la guerre en Ukraine.

L’ancienne Premier ministre sénégalaise et chef du parti au pouvoir, Aminata Touré, a appelé les jeunes du pays à voter.

“La jeunesse doit participer massivement au vote en remerciement au président Macky Sall pour le travail extraordinaire qu’il a fait pour le Sénégal”, a-t-il déclaré à Kédougou dans le sud-est.

Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diom a fait le tour des bureaux de vote à travers le pays et a déclaré que toutes les dispositions avaient été prises pour un vote sans heurts, malgré les inondations des dernières semaines.

___

Petesch a rapporté de Chicago.

Babacar Dione et Carley Petesch, The Associated Press