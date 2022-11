Les élections israéliennes considérées comme un référendum sur Netanyahu qui est jugé pour corruption | Nouvelles du monde

Les Israéliens votent aujourd’hui aux élections générales pour la cinquième fois en un peu moins de quatre ans, avec un résultat incertain et la perspective d’encore plus d’élections déjà envisageable.

Le scrutin est considéré comme un référendum sur l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il est le plus ancien dirigeant d’Israël et a été au pouvoir pendant 15 des 26 dernières années, mais se retrouve maintenant dans l’opposition.

Les derniers sondages montrent que son bloc politique a un siège de moins qu’une majorité globale.

La participation électorale sera un facteur important au milieu des craintes d’apathie.

Lors de la dernière élection, le taux de participation était tombé à environ 67 % par rapport à l’élection précédente, un an plus tôt, où il était de 71,5 %.

L’économie et la sécurité sont deux des questions les plus importantes pour Israéliens avant le vote, surtout pendant une période de violence accrue.

M. Netanyahu est actuellement jugé pour corruption – cela a aliéné nombre de ses alliés politiques traditionnels et il s’est donc tourné vers des partis d’extrême droite dans le but de former une coalition.

En savoir plus sur Benjamin Netanyahu

Si M. Netanyahu est élu, cela pourrait voir un poste ministériel de haut niveau pour Itamar Ben-Gvir, un politicien controversé qui a été condamné pour incitation au racisme et qui a été déclaré inapte à exercer ses fonctions par M. Netanyahu lui-même.

Récemment cependant, M. Ben-Gvir a été courtisé par M. Netanyahu, qui espère bénéficier de l’attrait grandissant des ultranationalistes, notamment auprès des jeunes Israéliens.

Image:

Itamar Ben-Gvir photographié en train de faire un geste “V pour la victoire” lors d’une conférence de presse



La tactique de M. Netanyahu pourrait cependant se retourner contre lui – les partis extrémistes ont connu une augmentation du soutien ces derniers mois, et ils pourraient finir par prendre des voix à M. Netanyahu lui-même.

M. Ben-Gvir a régulièrement été au centre des troubles à Jérusalem, et son bureau temporaire dans le quartier contesté de Cheikh Jarrah à Jérusalem-Est a provoqué de violents affrontements.

‘Je vais te faucher’

Lors des récentes violences dans le quartier, il a brandi une arme à feu et a été entendu crier aux Palestiniens en disant : “Je vais vous faucher. Nous sommes les propriétaires ici, rappelez-vous que je suis votre propriétaire.”

M. Ben-Gvir a appelé à plusieurs reprises à l’expulsion des Palestiniens “déloyaux” et a qualifié les politiciens arabes de “terroristes”.

L’actuel Premier ministre, Yair Lapid, qui dirige un gouvernement intérimaire de coalition de huit partis, fait campagne sur une promesse d’unité et de stabilité.

Image:

Le parti du Premier ministre israélien Yair Lapid est actuellement en retard dans les sondages. Photo : AP



L’ancien présentateur de télévision et politicien centriste est une figure bien connue en Israël mais son parti Yesh Atid est actuellement à la traîne dans les sondages.

Lire la suite:

Le Liban et Israël signent un accord “historique” qui pourrait aider à éviter une “guerre infaillible dans la région”

L’armée israélienne affirme qu’un journaliste d’Al Jazeera a été tué par l’un de ses soldats

Celui qui gagnera aura probablement du mal à construire une coalition capable de gouverner.

Quelque 61 sièges sont nécessaires pour une majorité absolue à la Knesset de 120 sièges, mais aucune des deux parties n’a jusqu’à présent atteint cet objectif lors des sondages préélectoraux.

Un autre résultat non concluant pourrait conduire à des négociations de coalition interminables et éventuellement à une sixième élection.

Une forte participation pourrait aider les rivaux de Netanyahu

L’élection a lieu contre Augmentation de la violence en Cisjordanie. Au moins 120 Palestiniens et 20 Israéliens ont été tués cette année.

Une forte participation parmi la population israélo-arabe pourrait profiter aux opposants de M. Netanyahu.

La coalition sortante comprend un parti arabe, une première dans l’histoire politique israélienne, mais leur incapacité à apporter des changements ou des progrès significatifs aux Israéliens-Arabes pourrait entraîner une faible participation au sein de ce groupe.

Bien que le vainqueur soit probablement connu tard mardi soir, les négociations pour former un gouvernement de coalition pourraient prendre plusieurs jours, voire des semaines.