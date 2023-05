Les élections générales sont toujours ouvertes – avec 43% des électeurs hésitants

L’élection générale de l’année prochaine est encore grande ouverte, 43 % des Britanniques ne sachant pas comment ils voteront.

Un sondage pour The Sun montre que si deux électeurs sur cinq ont décidé où ils planteront leur croix en 2024, un plus grand nombre hésitent encore sur leur choix.

Rishi Sunak a de l’espoir alors qu’il tente de remporter les prochaines élections générales et de rester Premier ministre Crédit : AP

Seuls 41% des électeurs se disent décidés sur leur choix

Et tandis que 30 % ont une idée de leur décision éventuelle, 13 % restent complètement indécis.

La nouvelle enquête YouGov a Rishi Sunak et Sir Keir Starmer se bousculent pour le meilleur leader avec 22% chacun – avant leur véritable bataille pour Downing Street, qui pourrait avoir lieu dès mai prochain.

Selon le sondage auprès de 2 038 adultes, quelque 56 % des électeurs disent qu’ils seraient déçus si les conservateurs remportaient une autre majorité – mais le pays est également profondément divisé sur les alternatives.

Seulement 34% disent qu’ils seraient satisfaits d’une majorité travailliste, contre 36% déçus.

Et il y a très peu d’enthousiasme pour une coalition travailliste et libérale démocratique, avec seulement un sur cinq saluant le résultat et 40% se sentant consternés à l’idée.

Plus de la moitié des Britanniques seraient déçus si les travaillistes se mettaient au lit avec le Parti national écossais – ce que Sir Keir Starmer s’est efforcé d’assurer aux électeurs qu’il ne ferait pas.

Il y a des signes avant-coureurs majeurs dans notre sondage pour le n ° 10, avec 27% des électeurs conservateurs de 2019 disant qu’ils seraient déçus si les conservateurs gagnaient une autre majorité.

Mais un peu plus d’un sur dix – 11% – d’entre eux disent qu’ils seraient ravis si les travaillistes gagnaient purement et simplement.

Hier soir, un Rishi Sunak énervé a été interrogé sur ce que cela fait de perdre, après son coup aux élections locales.

Le Premier ministre, qui assiste actuellement au sommet du G7 au Japon, a déclaré à Sky qu’il était « décevant » de perdre des conseillers, mais a insisté sur le fait qu’il travaillait « jour et nuit » pour livrer pour le Royaume-Uni.

Il a déclaré: « Bien que les choses soient difficiles, je suis convaincu que les choses vont s’améliorer et que les gens verront que nous livrons et améliorons leur vie. »

Et Rishi s’est également prononcé contre les attaques personnelles concernant sa richesse – un point d’achoppement que le Labour espère placer au centre de la bataille de l’année prochaine pour le n ° 10.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que les électeurs assis à la maison n’étaient pas « très dérangés », ajoutant : « Je pense que nous sommes allés au-delà du fait de juger les gens sur ce qu’il y a dans leur compte bancaire.

Ses commentaires sont venus au moment où il est apparu que le Premier ministre et la fortune de sa femme ont chuté de 500 000 £ par jour l’année dernière.

Le couple a vu chuter la liste des riches du Sunday Times, alors que la participation de 1% d’Akshata Murty dans son entreprise familiale, le géant informatique Infosys, a chuté de valeur.

La liste a révélé que la richesse du couple de puissance était tombée à 529 millions de livres sterling contre 730 millions de livres sterling l’année dernière.