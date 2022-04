Les élections françaises se terminent par une victoire de Macron, mais la politique du pays est toujours brisée

L’élection présidentielle française du deuxième tour de dimanche, un concours entre le centre-droit sortant Emmanuel Macron et la challenger d’extrême droite Marine Le Pen, s’est terminée par une nette victoire de Macron – mais pas la victoire écrasante qu’il a remportée lors de leur match de 2017.

Lors du premier tour des élections du 10 avril, Macron et Le Pen sont apparus comme les favoris après une campagne tumultueuse, qui a vu le nombre de sondages monter en flèche dans les semaines précédant les élections. Macron a battu Le Pen de moins de 5 points de pourcentage au premier tour cette fois ; lors de leur premier match en 2017, cet écart était encore plus petit, mais Le Pen a également reçu un pourcentage plus faible du total. Macron a finalement remporté le vote final en 2017, avec environ 66,1 % contre 33,9 % pour Le Pen. Les électeurs qui avaient sélectionné le candidat socialiste Jean-Luc Mélenchon au premier tour des élections de 2017 se sont pour la plupart rassemblés autour de Macron, même s’ils n’ont peut-être pas emboîté le pas malgré les appels de Mélenchon après le premier tour pour que ses partisans “ne donnent pas un seul vote”. à Madame Le Pen.

Alors que le public français a généralement respecté la règle tacite du cordon sanitaire — essentiellement, l’idée que les électeurs empêcheront un politicien d’extrême droite de présider la Cinquième République – une combinaison de faible taux de participation, d’apathie des électeurs et d’un manque d’alternatives viables à Macron à gauche menaçait de mettre Le Pen au pouvoir, ou à moins très proche.

Le Pen s’est en effet rapprochée encore plus qu’elle ne l’a fait la dernière fois, montrant peut-être que malgré ses idées nocives, ses messages économiques résonnent auprès des électeurs qui luttent contre la hausse des prix due à l’inflation mondiale et à la guerre en Ukraine. La gauche française n’a pas réussi à présenter un candidat capable de répondre aux préoccupations économiques des citoyens sans la vision du monde hyper-nationaliste, anti-immigré et isolationniste de Le Pen – et en a probablement souffert. Le Pen a peut-être gagné une plus grande proportion d’électeurs qui avaient auparavant choisi des candidats de gauche, ou qui avaient précédemment voté pour Macron lui-même, en raison d’une apathie générale envers le titulaire.

Une victoire de Le Pen aurait changé la France et l’Europe

Le Pen a adouci sa rhétorique d’extrême droite au cours de ce cycle électoral pour se concentrer sur les questions économiques et s’est présentée comme la candidate des personnes qui ont du mal à payer leurs factures alors que l’inflation et les prix du carburant augmentent. Son orientation changeante, cependant, ne nie pas le fait qu’elle a longtemps épousé des opinions qui, si elles ne sont pas fascistes, se rapprochent de manière alarmante.

Lors d’un débat télévisé le 20 avril, Macron a déchiré Le Pen au sujet de sa proposition d’interdire le hijab, un couvre-chef que certaines femmes musulmanes en France portent en public, affirmant que l’interdiction proposée conduirait à une “guerre civile”. La population musulmane de France est la plus importante d’Europe occidentale, et elle a déjà fait l’objet de graves discriminations de la part du gouvernement : l’ancien président Nicolas Sarkozy a proposé en 2010 un projet de loi qui interdirait tous les couvre-visages – en particulier la burqa et les revêtements similaires – en public.

La France chérit sa vision particulière d’elle-même en tant qu’État laïc ; sa Constitution de 1958 stipule que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, garantissant à tous les citoyens, quelles que soient leur origine, leur race ou leur religion, un traitement égal devant la loi et respectant toutes les convictions religieuses ». Cependant, s’appuyant sur l’interdiction de 2004 des vêtements religieux dans les écoles, Sarkozy a déformé le concept de laïcité pour l’adapter à sa propre vision du monde de droite et défendre l’interdiction. Mais la laïcité ne signifie pas empêcher les gens de pratiquer ou d’adhérer à leur religion de manière publique – plutôt, la laïcité telle qu’elle est définie dans la Constitution française indique que l’État ne favorise pas ou ne s’identifie pas à quelconque religion et les gens sont libres de suivre leurs traditions et leurs croyances comme ils le souhaitent.

Avec Le Pen, l’interdiction proposée du hijab serait conforme à d’autres idées politiques discriminatoires et anti-immigrés, comme ne fournir des prestations sociales qu’aux ressortissants français et leur accorder un traitement préférentiel dans les programmes de logements sociaux et d’emplois ; expulser les immigrés sans papiers ; l’arrêt des programmes de réunification pour les familles immigrées ; et retirer les permis de séjour aux immigrants s’ils ne sont pas employés pendant plus d’un an.

Une victoire de Le Pen aurait radicalement modifié l’équilibre des pouvoirs entre l’Europe et l’OTAN, ce qui serait particulièrement précaire car le soutien de l’OTAN et la solidarité européenne se sont avérés essentiels pour l’Ukraine alors que l’armée du pays tente d’empêcher la Russie de prendre le pouvoir. Le Pen a promis de retirer les troupes françaises du commandement militaire intégré de l’OTAN si elle remportait la présidence, ce qui à tout le moins affaiblirait symboliquement l’alliance de l’OTAN – en particulier après cinq ans d’efforts de Macron pour assurer la position de la France dans les alliances européennes et internationales. Bien qu’elle n’ait pas appelé à un retrait complet comme l’a fait le candidat d’extrême gauche Mélenchon, ses positions sur l’OTAN et l’UE déstabiliseraient certainement ces deux alliances.

En ce qui concerne l’UE, Le Pen a appelé à une plus grande indépendance de la France vis-à-vis du bloc, notamment en reconnaissant la primauté du droit français sur le droit de l’UE – une décision qui, lorsqu’elle a été tentée par la Pologne l’année dernière, a entraîné une action en justice de la Commission européenne.

De plus, l’appel de Le Pen à un rapprochement de l’OTAN avec la Russie après la fin de la guerre en Ukraine lors d’une conférence de presse mercredi était au mieux mal choisi, et au pire pourrait être perçu comme la poursuite de son soutien au président russe Vladimir Poutine. Alors qu’elle a condamné l’invasion, elle a soutenu la première incursion russe en Crimée en 2014, et son parti, le Rassemblement national, a emprunté des millions à la Première banque tchéco-russe. La banque s’est finalement effondrée en 2016 et a été acquise par Aviazapchast, une société privée russe ayant des liens historiques avec le gouvernement russe. Son parti n’a pas encore remboursé le prêt, ce qui les rend redevables à la Russie, plaçant Le Pen à proximité inconfortable du Kremlin.

Que ce passe t-il après?

La victoire de Macron, bien que claire, n’est pas tout à fait le bruit que ses partisans ont produit en 2017. Avec environ 66 % du public qui s’est rendu aux urnes – un chiffre faible aux élections françaises – l’apathie politique et le dégoût pour Macron sont toujours clairs. Et encore une fois, Le Pen s’est rapproché beaucoup plus que la dernière fois de la présidence française, indiquant que bien que la promesse politique de la France de garder un nationaliste d’extrême droite hors de la plus haute fonction ait tenu, la victoire de Macron est loin d’être une réprimande radicale à l’extrême droite. en Europe.

C’est aussi un indicateur clair de l’incapacité des partis politiques traditionnels, le Parti Socialiste et Les Républicains, à se tailler une place claire dans le paysage politique actuel, mettant leur avenir en question.

Le faible taux de participation, en particulier, reflète le sentiment des électeurs français que “leur système politique national ne fonctionne pas”, comme Susi Dennison, directrice du programme de puissance européenne au Conseil européen des relations étrangères, a déclaré à Vox dans une interview. avant le premier tour des élections.

“Vous pouvez en quelque sorte voir qu’il y a cette idée qu’il n’y a littéralement aucun intérêt à voter, cela ne change rien”, a déclaré Dennison à Vox. “L’accord selon lequel vous payez vos impôts, vous sortez et votez, vous jouez en quelque sorte le jeu, n’est plus applicable en France.” La victoire de Macron, bien qu’un soulagement pour de nombreux observateurs étrangers, a probablement été portée par des personnes qui avaient l’impression qu’elles n’avaient pas d’autre choix et que personne ne parlait de leurs besoins, mais aussi qu’elles ne pouvaient finalement pas se résoudre à voter pour Le Plume.

“Il y a beaucoup d’inquiétude quant à l’augmentation perçue des inégalités sous Macron, sous le mandat de Macron, une sorte de sentiment que certains des grands services publics de base autour de la santé et de l’éducation sont de plus en plus poussés dans une direction privatisée”, a déclaré Dennison. “Donc, je pense que ce sont ces questions politiques très nationales qui préoccupent le débat – presque plus que le contexte de sécurité et ainsi de suite.”

“Normalement, avec les élections à l’Assemblée nationale qui se déroulent peu de temps après les élections présidentielles, vous avez tendance à constater que cela se passe de la même manière”, a poursuivi Dennison. “Mais je me demande si, cette fois-ci, ce sentiment de frustration peut être différent, que si Macron, comme prévu, remporte les élections mais que les gens ont le sentiment de ne pas avoir eu l’occasion d’exprimer leur point de vue réel dans le contexte actuel, qu’ils ‘ont été obligés de voter pour Macron faute d’alternative, alors, je me demande s’ils peuvent utiliser le [National Assembly] élections comme une chance de voter davantage avec leurs convictions », a-t-elle déclaré.

«Ce qui pourrait rendre la situation plus intéressante en ce qui concerne l’Assemblée nationale mais, avec le fonctionnement de la Ve République, peut rendre plus difficile pour lui de faire passer un ordre du jour clair dans son deuxième mandat de président, n’ayant pas le genre de soutien qu’il a eu au cours du premier mandat. La forme du deuxième mandat de Macron pourrait se préciser lors des élections à l’Assemblée nationale, qui doivent avoir lieu les 12 et 19 juin.