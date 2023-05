Les élections étroitement surveillées en Turquie pourraient étirer le règne d’Erdogan ou mettre le pays sur une nouvelle voie

ANKARA, Turquie (AP) – En cette année où la république turque célèbre son centenaire, le pays est surveillé de près pour voir si une opposition unie peut réussir à renverser un dirigeant de plus en plus autoritaire dans le pays membre de l’OTAN.

Les élections présidentielles et parlementaires en Turquie, qui se déroulent dimanche, pourraient étendre le règne du président Recep Tayyip Erdogan à une troisième décennie – ou elles pourraient mettre le pays sur une nouvelle voie.

Kemal Kilicdaroglu, le chef du Parti républicain du peuple laïc de centre-gauche, ou CHP, est le principal challenger qui tente de déloger Erdogan après 20 ans au pouvoir. L’homme de 74 ans est le candidat conjoint d’une alliance à six qui s’est engagée à démanteler un système présidentiel exécutif qu’Erdogan a installé et à ramener le pays à une démocratie parlementaire avec freins et contrepoids.

En plus de l’alliance de l’opposition, Kilicdaroglu a obtenu le soutien du parti pro-kurde du pays, qui recueille environ 10 % des voix. Et les sondages lui donnent une légère avance. La course est cependant si serrée qu’elle devrait se jouer lors d’un second tour entre les deux premiers le 28 mai.

Erdogan, a perdu du terrain au milieu d’une économie chancelante et d’une crise du coût de la vie. Son gouvernement a également été critiqué pour sa mauvaise réponse à la suite d’un tremblement de terre dévastateur qui a frappé le sud de la Turquie et tué des dizaines de milliers de personnes plus tôt dans l’année.

« Pour la première fois en 20 ans depuis qu’Erdogan est arrivé au pouvoir, il est confronté à un véritable défi électoral qu’il pourrait en fait perdre », a déclaré Ozgur Unluhisarcikli, directeur du bureau d’Ankara du German Marshall Fund, ajoutant que la course était à propos de deux visions concurrentes. .

« D’un côté, il y a la vision du président Erdogan d’un État sécuritaire, d’une société moniste, d’un pouvoir consolidé entre les mains de l’exécutif », a-t-il déclaré. « D’autre part, il y a la vision, représentée par Kilicdaroglu, d’une Turquie plus pluraliste dans laquelle aucune communauté n’est différente, qui se démocratise et… il y a une répartition claire des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire. »

Erdogan est en lice pour un troisième mandat présidentiel, après avoir servi trois mandats en tant que Premier ministre avant cela. Agé de 69 ans, le dirigeant du Parti conservateur et religieux de la justice et du développement, ou AKP, est déjà le plus ancien dirigeant du pays. Homme politique très controversé, Erdogan a basé sa campagne électorale sur les réalisations passées, se présentant comme le seul politicien capable de reconstruire des vies après le tremblement de terre du 6 février dans le sud de la Turquie qui a rasé des villes et tué plus de 50 000 personnes.

Il s’est également lancé dans une frénésie de dépenses avant les élections, notamment en augmentant le salaire minimum et les retraites, dans le but de compenser les effets de l’inflation.

Lors de ses arrêts de campagne, Erdogan a tenté de dépeindre l’opposition comme étant de connivence avec des «terroristes» ainsi qu’avec des puissances étrangères voulant nuire à la Turquie. Dans le but de consolider sa base conservatrice, il a également accusé l’opposition de soutenir les droits LGBTQ « déviants » et d’être des « ivrognes ». Dimanche, des centaines de milliers de ses partisans ont vu une fausse vidéo montrant un commandant du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, interdit, chantant une chanson de campagne de l’opposition.

Kilicdaroglu, quant à lui, est un politicien à la voix douce qui est crédité d’avoir réuni une opposition auparavant fracturée. Son alliance nationale à six, qui comprend des islamistes et des nationalistes, s’est engagée à inverser le recul démocratique et la répression de la liberté d’expression et de la dissidence sous Erdogan.

Deux autres candidats sont également en course pour le poste présidentiel mais sont considérés comme des outsiders. Il s’agit de Muharrem Ince, un ancien dirigeant du CHP qui a perdu la dernière élection présidentielle face à Erdogan en 2018, et de Sinan Ogan, un ancien universitaire soutenu par un parti nationaliste anti-immigrés. Ince, qui dirige le Parti de la patrie, a été critiqué par les partisans de Kilicdaroglu qui l’accusent de diviser les votes et de forcer les élections à un second tour.

Le principal enjeu des élections est l’économie et la forte inflation qui a rongé le pouvoir d’achat des familles.

A Istanbul, le propriétaire d’un salon de thé, Cengiz Yel, a déclaré qu’il voterait « pour le changement » en raison de la mauvaise gestion de l’économie par le gouvernement.

« Nous nous inquiétons du loyer, de l’électricité et d’autres factures. » dit Yel. « Depuis un an, je commence chaque nouveau mois avec plus de dettes. »

D’autres professent leur amour durable pour un dirigeant qui a amélioré les infrastructures du pays et sorti de nombreuses personnes de la pauvreté dans les premières années de son règne.

« J’aime mon pays. Je veux être avec un leader qui sert sa nation », a déclaré Arif Portakal, un partisan d’Erdogan de 65 ans à Istanbul.

La campagne a été entachée de quelques violences. Dimanche, des manifestants dans la ville orientale d’Erzurum ont lancé des pierres alors que le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, faisait campagne au nom de Kilicdaroglu du haut d’un bus. Au moins sept personnes ont été blessées.

Les électeurs voteront également pour pourvoir les sièges du parlement de 600 membres. L’opposition aurait besoin d’au moins une majorité pour pouvoir mettre en œuvre certaines des réformes démocratiques qu’elle a promises.

Plus de 64 millions de personnes, dont 3,2 millions de citoyens turcs expatriés, ont le droit de voter. Plus de 1,6 million de personnes ont déjà voté à l’étranger ou dans les aéroports. La participation électorale en Turquie est traditionnellement élevée.

On s’inquiète de savoir comment les électeurs parmi les 3 millions de personnes qui ont été déplacées à la suite du tremblement de terre qui a dévasté 11 provinces pourront voter. Les responsables affirment que seulement 133 000 personnes qui ont été forcées de quitter leur ville natale se sont inscrites pour voter dans leurs nouveaux emplacements. Certains partis politiques et organisations non gouvernementales prévoient de ramener les évacués dans la zone du tremblement de terre pour leur permettre de voter.

Beaucoup se sont demandé si Erdogan accepterait une défaite électorale.

En 2015, Erdogan aurait travaillé dans les coulisses pour bloquer les pourparlers de coalition après que son parti au pouvoir a perdu sa majorité parlementaire aux élections. Le parti a retrouvé la majorité lors d’élections répétées quelques mois plus tard. Et en 2019, le parti au pouvoir a contesté les résultats des élections locales à Istanbul après que l’AKP a perdu le siège de maire. Cette fois, cependant, le parti a subi une défaite plus humiliante lors de la nouvelle élection.

Les observateurs sont impatients de voir si une opposition organisée peut surmonter les obstacles dans un pays où le chef exerce un contrôle fort sur les médias, le pouvoir judiciaire et le corps électoral, et parvenir néanmoins à un changement pacifique de régime.

« Le monde regarde parce que c’est aussi une expérience, parce que la Turquie, comme certains autres pays, s’est engagée dans la voie autoritaire pendant un certain temps », a déclaré Unluhisarcikli. « Et si cette trajectoire ne peut être inversée que par des élections, cela pourrait servir d’exemple à d’autres pays. »

___

Mehmet Guzel a contribué depuis Istanbul.

Suzan Fraser, Associated Press