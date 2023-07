Les élections espagnoles de dimanche opposent 2 partis de gauche contre 2 partis de droite. Voici un aperçu des dirigeants

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les élections espagnoles de dimanche seront une bataille entre deux partis de gauche et deux partis de droite qui s’associent pour former des coalitions potentielles. Voici un aperçu des quatre chefs de ces partis.

PEDRO SÁNCHEZ

Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol depuis 2018, est confronté à une réélection avec des scrutins récents et la plupart des sondages contre lui.

Le chef du parti socialiste a dirigé l’Espagne à travers la pandémie de COVID-19 grâce à un programme de vaccination réussi et a fait face à un ralentissement économique lié à l’inflation aggravé par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Mais sa dépendance à l’égard des partis marginaux, y compris les forces séparatistes de Catalogne et du Pays basque, pour maintenir sa coalition minoritaire et son adoption d’une multitude de lois libérales, pourrait lui coûter son emploi.

Sánchez, connu pour son allure fringante et ses références progressistes qui incluent le fait d’avoir plus de femmes que d’hommes dans son cabinet et un solide bilan en matière de politique environnementale, a renforcé le statut de l’Espagne à Bruxelles. L’homme de 51 ans parle également couramment l’anglais, une compétence qui manquait à ses prédécesseurs.

Mais les élections anticipées déclenchées après que les socialistes et leurs partenaires de la coalition d’extrême gauche ont été battus lors des élections locales et régionales de mai pourraient être un pari du tout ou rien.

Sánchez s’est lancé dans une série d’interviews dans les médias espagnols et a organisé des rassemblements à travers l’Espagne, dans l’espoir qu’il puisse réussir une autre surprise et rester en fonction. Ses chances dépendront de la mobilisation d’une gauche démoralisée.

Ancien basketteur et professeur d’économie, Sánchez et sa femme ont deux filles.

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

Pressenti pour mener son Parti populaire de droite à la victoire, Alberto Núñez Feijóo a connu une montée en popularité fulgurante depuis qu’il a pris la direction du parti en avril 2022 à la suite d’une querelle interne qui a renversé son prédécesseur, Pablo Casado.

Ancien fonctionnaire qui a remporté quatre élections régionales consécutives dans son nord-ouest natal, la Galice – un bastion traditionnel du Parti populaire – Feijóo a d’abord été décrit comme un modéré.

Mais avec le déclenchement soudain d’élections et la percée du parti d’extrême droite Vox, il s’est notamment déplacé vers la droite, promettant d’abroger de nombreuses lois du gouvernement de gauche et étant plus agressif dans sa campagne pour renverser le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez.

Feijóo, 62 ans, a été accusé d’avoir hésité à former une coalition avec Vox, d’avoir menti sur le bilan du Parti populaire en matière de retraites et d’avoir tenté de minimiser les liens avec un trafiquant de drogue espagnol avec qui il avait été photographié en train de bronzer sur un yacht il y a quelques années.

À lunettes et avec l’apparence d’un directeur de banque, Feijóo est l’héritier de feu Manuel Fraga, un galicien et ancien politicien de premier plan dans l’ancienne dictature de Franco. Fraga a fondé Alianza Popular, le prédécesseur du Parti populaire.

Les experts parlent de la manière affable, du sens de l’humour et des talents d’organisateur de Feijóo. Mais d’autres disent qu’il a fait preuve d’une attitude irritée et quelque peu supérieure lorsqu’il a été acculé par l’une des meilleures journalistes de la télévision espagnole, Silvia Intxaurrondo.

Feijóo a également été directeur du service de santé de l’État et de la société postale nationale.

Lui et sa compagne ont un enfant.

SANTIAGO ABASCAL

Santiago Abascal, le leader du parti d’extrême droite Vox, âgé de 47 ans, aime se présenter comme un outsider arrivé en mission pour sauver l’âme de l’Espagne.

Il a été membre à vie du parti populaire dominant d’Espagne jusqu’à ce qu’il rompe avec les conservateurs pour ce qu’il considérait comme leur gestion «lâche» des mouvements séparatistes en Catalogne et dans son Pays basque natal. C’est l’échec de la tentative de sécession de la Catalogne en 2017 qui a alimenté l’ascension de Vox. Fondé en 2014, il est entré au Parlement espagnol en 2019 alors que les tensions dans les rues de Barcelone et de toute la Catalogne étaient encore courantes.

Barbu et torse en tonneau, Abascal porte toujours des costumes lorsqu’il assiste au Parlement. Il embrasse le classique, voire le kitsch, symboles de la culture traditionnelle espagnole.

Alors que le pays se détourne lentement de la tauromachie, lui et Vox la défendent. Alors que la plupart des partis saluent la transition de l’Espagne vers la démocratie depuis la dictature de Francisco Franco à la fin des années 1970, Abascal défend les valeurs nationalistes du régime. Alors que le reste des partis politiques espagnols s’unissent contre la violence sexiste, Vox d’Abascal veut abroger les lois sur la violence sexiste et dénonce le féminisme. Les critiques l’accusent également de semer la peur au sujet de la migration non autorisée.

Ajoutez à cela un léger sentiment anti-Union européenne et Vox s’allie à d’autres mouvements d’extrême droite en plein essor en Europe.

Abascal est maintenant sur le point de remporter ce qui serait sa plus grande victoire : devenir vice-Premier ministre espagnol et placer certaines de ses autres cohortes extrémistes à des postes ministériels. Pour ce faire, Vox devra probablement rester la troisième plus grande force au Parlement espagnol et espérer que le Parti populaire remporte les élections mais n’atteint pas la majorité absolue.

Abascal, titulaire d’une licence en sociologie, a quatre enfants.

YOLANDA DIAZ

Seule femme parmi les quatre principaux candidats aux élections de dimanche, Yolanda Díaz, 52 ans, est la fille de militants de la classe ouvrière, des syndicats et de la dictature anti-franquiste. Elle est originaire de la petite ville galicienne du nord-ouest de Fene.

Coupant une silhouette fringante avec sa crinière de cheveux blonds teints et ses vêtements élégants, elle a été ministre du Travail et en 2021 est devenue la deuxième vice-première ministre du premier ministre Pedro Sánchez.

Avocate du travail de formation, elle est connue pour sa capacité à négocier des accords tels que l’accord de paix industrielle qu’elle a conclu avec des syndicats et des groupes d’entreprises, ainsi qu’à négocier des augmentations du salaire minimum et un régime de congé spécial pour les entreprises pendant la pandémie de coronavirus.

Elle est régulièrement classée parmi les personnalités politiques les plus populaires du pays.

Estimant que Podemos en a aliéné beaucoup à gauche, elle a formé cette année un vaste mouvement civil appelé Sumar qui a depuis réussi à rassembler 15 petits partis de gauche, dont Podemos, sous son égide.

Elle a montré qu’elle avait un côté dur en refusant d’inclure sa collègue et amie, la ministre de l’Égalité Irene Montero, dont la réputation a été gravement entachée par une loi sur le consentement sexuel qui a permis par inadvertance à plus de 1 000 délinquants sexuels condamnés de voir leur peine réduite et à plus de 100 d’obtenir une libération anticipée.

L’objectif de Díaz est de terminer à la troisième place dimanche afin que Sumar puisse aider les socialistes à former une autre coalition de gauche. Les sondages placent Sumar légèrement derrière l’extrême droite Vox.

Sumar propose plus d’impôts pour les grandes entreprises et les riches, un paiement financé par l’État de 20 000 euros (environ 22 000 $) pour tous ceux qui ont 18 ans pour aider aux études et des mesures pour aider les personnes en difficulté à arriver à la fin du mois.

Joseph Wilson et David Brunat ont contribué depuis Barcelone, en Espagne.