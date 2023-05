Les élections en Turquie seront le plus grand test du président Recep Tayyip Erdogan à ce jour. Voici pourquoi le monde regarde.

Istanbul – La Turquie organisera dimanche des élections nationales qui s’annoncent comme le test le plus difficile de la longue carrière politique du président Recep Tayyip Erdogan. Après avoir dirigé le pays pendant deux décennies, les sondages ont montré Erdogan au coude à coude avec son rival Kemal Kilicdaroglu, le candidat présenté conjointement par l’Alliance des nations de l’opposition.

Erdogan a été applaudi au cours de sa première décennie en tant que dirigeant pour avoir transformé la Turquie en une réussite économique et politique, mais au cours des 10 dernières années, il a fait l’objet de critiques croissantes – tant au niveau national qu’international – pour avoir étouffé la dissidence et adopter des règles et des lois typiques des régimes autocratiques.

Autrefois enfant d’affiche pour les pays en développement, la Turquie est également actuellement aux prises avec une inflation élevée et une crise du coût de la vie, qui sont régulièrement imputées par les opposants et les économistes aux politiques économiques peu orthodoxes d’Erdogan.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’adresse à ses partisans lors du « Grand rassemblement d’Istanbul » du parti AKP le 7 mai 2023 à Istanbul, en Turquie, avant les élections du 14 mai. Ercan Arslan /dia images via Getty Images

Le principal rival d’Erdogan, KiIicdaroglu, est un politicien social-démocrate laïc qui a mis l’accent sur les messages de liberté et de démocratie pendant la campagne électorale. L’alliance d’opposition qu’il représente a promis d’annuler les changements constitutionnels introduits après un référendum de 2017 qui considérablement élargi les pouvoirs de la présidenceet de ramener le système parlementaire.

Pour remporter l’élection, un candidat doit obtenir plus de 50 % des voix. Les sondages suggèrent que c’est peu probable, de sorte que la course acharnée entre les deux principaux candidats pourrait facilement se poursuivre jusqu’à un deuxième tour de scrutin, qui se tiendrait le 28 mai.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des raisons pour lesquelles les élections nationales turques seront suivies de près dans le monde entier.

Élargissement de l’OTAN

La Turquie est membre de l’alliance militaire de l’OTAN et possède la deuxième plus grande armée parmi les 31 membres, derrière les États-Unis. Mais les relations entre Ankara et ses partenaires de l’OTAN n’ont pas toujours été harmonieuses.

L’année dernière, Erdogan a frustré ses alliés en bloquant les offres de la Suède et de la Finlande pour rejoindre l’alliance, qui ont été directement motivées par L’invasion russe de l’Ukraine. Bien que la Turquie ait levé son blocage à l’adhésion de la Finlande le mois dernier, permettant au pays d’adhérerles pourparlers avec la Suède ont échoué.

Erdogan affirme que la Suède ne prend pas au sérieux les préoccupations de sécurité intérieure de la Turquie et offre un refuge aux militants du Parti des travailleurs du Kurdistan, un groupe interdit qui mène une insurrection contre l’État turc.

Unal Cevikoz, haut responsable des affaires étrangères du challenger d’Erdogan, Kilicdaroglu, a déclaré à CBS News que l’alliance de l’opposition avait noté des « mesures positives » prises par la Suède concernant les problèmes de sécurité de la Turquie, et elle espère que l’adhésion de la nation nordique à l’OTAN ne sera pas « trop ​​retardée ». », signalant un soutien à la candidature suédoise à l’adhésion.

Kemal Kilicdaroglu, chef du Parti républicain du peuple (CHP) et co-candidat présidentiel de l’Alliance nationale, assiste à un rassemblement électoral à Aydin, en Turquie, le 10 mai 2023. Omer Evren Atalay/Agence Anadolu via Getty Images

Relations Turquie-États-Unis

Située à la frontière même entre les mondes oriental et occidental, la Turquie est un allié et un partenaire stratégiquement significatif pour les États-Unis, unilatéralement ainsi que dans le cadre de l’OTAN.

Les relations entre les deux pays se sont détériorées après que la Turquie a acheté des systèmes de missiles à longue portée S-400 à la Russie en 2019. Les États-Unis ont dit l’achat mettrait en danger la technologie militaire américaine et frapperait la Turquie avec des sanctions en réponse.

Le soutien américain à la Des militants kurdes qui ont aidé à vaincre l’Etat islamique en Syrie aussi s’est avéré être une épine dans le pied des relations turco-américaines.

Mais malgré les différences, le Parti de la justice et du développement au pouvoir d’Erdogan, connu sous le nom d’AKP, s’est engagé à renforcer les liens avec les États-Unis et à veiller à ce que des mesures concrètes soient prises pour résoudre les différends autour des groupes kurdes syriens, des sanctions et du groupe dirigé par Muhammed Fethullah Gülenqui vit en exil aux États-Unis en Turquie, affirme que son organisation, qu’elle considère comme un groupe terroriste, était à l’origine d’un Tentative de coup d’État de 2016.

Dans une interview à la BBC, Kilicdaroglu a déclaré qu’il souhaitait donner la priorité aux relations avec l’Occident plutôt qu’avec la Russie.

La Turquie en tant que médiateur et liens avec la Russie

Erdogan a cultivé une relation personnelle étroite avec le président russe Vladimir Poutine. Peu de temps après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022, le dirigeant turc s’est déclaré médiateur.

Les premiers pourparlers organisés en Turquie n’ont pas avancé, mais un accord négocié par les Nations Unies en 2022 et supervisé par la Turquie a permis l’exportation de quelque 25 millions de tonnes de céréales depuis les ports ukrainiens pour atténuer une crise alimentaire mondiale. Cet accord doit expirer dans environ une semaine et la Russie s’est jusqu’à présent opposée à son renouvellement. La Turquie reste directement impliquée dans le négociations extrêmement tendues sur le renouvellement de l’accord.

Erdogan a refusé d’appliquer les sanctions occidentales contre la Russie, et le commerce entre les deux pays a explosé depuis l’invasion de l’Ukraine. La Turquie est un pays pauvre en énergie, et elle aide à exporter le gaz russe dans le monde entier. La Russie finance et construit également la première centrale nucléaire de Turquie.

Cevikoz, l’assistant du challenger d’Erodgan, a déclaré que l’alliance de l’opposition n’avait pas « approuvé » l’invasion de l’Ukraine par la Russie et, si leur candidat gagnait, ils « continueraient à faciliter » les solutions aux problèmes entre la Russie et l’Ukraine.

Le rôle de la Turquie dans la région

La politique étrangère ambitieuse d’Erdogan a fait de la Turquie un acteur clé au Moyen-Orient.

La Turquie a ouvertement soutenu certaines des factions rebelles qui ont combattu les forces du président syrien Bashar al-Assad, et elle a fourni un refuge sûr aux membres de l’opposition syrienne. Mais la Turquie a également occupé des parties du nord-ouest de la Syrie en 2019, invoquant les problèmes de sécurité des factions rebelles kurdes, et contrôle toujours une vaste superficie de terres où vivent 4,5 millions de personnes.

La Turquie compte actuellement la plus grande population de réfugiés au monde, avec quelque 4 millions de personnes déplacées vivant dans le pays. La plupart sont des Syriens, bien qu’il y ait aussi un grand nombre d’Irakiens, d’Iraniens et d’Afghans. Les chiffres élevés et la situation géographique de la Turquie ont fait du pays un gardien de facto pour l’Union européenne : Ankara a signé un accord avec l’UE pour limiter le nombre de demandeurs d’asile atteignant le sol européen.

Mais un changement de l’opinion publique sur les réfugiés, y compris la montée de la rhétorique populiste à leur encontre, a incité Erdogan à prendre des mesures pour se réconcilier avec le régime d’Assad en Syrie.

L’opposition politique turque s’est engagée à faciliter le retour des réfugiés en Syrie si elle arrive au pouvoir, mais elle n’a pas fourni de détails sur la manière dont elle le ferait.