Les élections en Turquie seront-elles libres et équitables ? Voici ce qu’il faut savoir.

Les électeurs turcs se rendent aux urnes dimanche lors d’une élection avec des ramifications potentiellement considérables pour le sort de la démocratie en Turquie et au-delà. Au cœur se trouve un paradoxe : alors même que leur pays s’enfonce dans l’autoritarisme, les Turcs adorent voter – et ont une réelle chance de remodeler la politique de leur pays.

L’élection semble être la plus disputée en Turquie depuis des années, le chef du parti d’opposition Kemal Kilicdaroglu votant légèrement devant le président Recep Tayyip Erdogan, qui a présidé la Turquie pendant deux décennies et a consolidé le pouvoir entre ses mains. Erdogan a été critiqué pour sa gestion d’une économie en plein essor et sa réponse aux tremblements de terre dévastateurs de février qui ont fait au moins 50 000 morts et plus d’un million de sans-abri.

Face à une opposition inhabituellement unie, Erdogan est vulnérable. Pourtant, il a emprisonné des critiques et contrôle essentiellement les médias turcs – et l’organisation américaine de surveillance Freedom House rangs La Turquie comme « non libre ».

Les analystes disent que le vote testera si les élections fournissent toujours un moyen viable de contestation politique en Turquie, ou si elles deviendront une façade pour justifier l’emprise durable d’un président autocratique.

Voici ce qu’il faut savoir sur le processus électoral en Turquie.

Comment se déroulent les élections en Turquie ?

L’élection présidentielle et parlementaire de dimanche n’est que la troisième fois que les électeurs du pays choisiront directement leur président. Avant 2014, le président était élu par le parlement.

Erdogan, 69 ans, dirige la Turquie depuis 2003, d’abord en tant que Premier ministre, puis en tant que président, à partir de 2014. Depuis lors, il a remanié le système politique du pays, poussant un référendum réussi en 2017 pour remplacer le système parlementaire par une présidence forte et supprimer le poste de premier ministre.

En Turquie, le président peut servir jusqu’à deux mandats de cinq ans. Erdogan profite d’une échappatoire : puisque son premier mandat s’est terminé prématurément en raison du référendum de 2017, il peut briguer un troisième mandat cette année – et s’il gagne, rester en fonction jusqu’en 2028.

Quatre candidats ont fait campagne pour la présidence cette année : Erdogan ; Kilicdaroglu, un ancien fonctionnaire qui dirige le Parti républicain du peuple (CHP) ; Muharrem Ince, qui a couru contre Erdogan en 2018 ; et Sinan Ogan, chef d’une petite alliance nationaliste. Un candidat doit obtenir plus de 50 % des voix pour l’emporter, ou si personne ne dépasse ce seuil, il doit remporter un second tour le 28 mai. Ince a annoncé jeudi qu’il se retirait de la course.

Du côté législatif, un parti, ou une alliance de partis, doit obtenir au moins 7 % des voix pour entrer au parlement. Le Parti de la justice et du développement (AKP) d’Erdogan domine, détenant 295 des 600 sièges.

Quelques 60 millions de personnes en Turquie ont le droit de vote. Parmi eux, plus de 100 000 Syriens ont obtenu la nationalité turque et ont atteint l’âge de voter, sur les plus de 3,6 millions qui ont cherché refuge en Turquie après le déclenchement de la guerre civile syrienne en 2011.

Le vote est obligatoire en Turquie – bien que l’amende pour ne pas voter ne soit pas appliquée – et le taux de participation dépasse celui de la plupart des pays, atteignant 86 % en 2018.

« La Turquie a une très longue expérience dans la tenue d’élections compétitives », a déclaré Merve Tahiroglu, directrice du programme Turquie du Projet sur la démocratie au Moyen-Orient. « Donc, pour les gens de tous les horizons, c’est un strict minimum que le pays ait une élection suffisamment libre où les gens se sentent, ‘Nous avons choisi notre chef.' »

Le processus de vote est-il sécurisé ?

Alors que les allégations de fraude ont entaché les votes précédents, les élections sont toujours libres dans la mesure où les candidats de l’opposition sont autorisés à se présenter – et malgré l’érosion de la démocratie sous Erdogan, la société civile turque a maintenu une riche tradition de surveillance des élections, a déclaré Tahiroglu.

« Je pense que cela pourrait toujours être une élection libre », a-t-elle déclaré. « Et j’entends par là que le jour du 14 mai, lorsque les gens voteront, ces votes compteront, dans l’ensemble, et les résultats seront, dans l’ensemble, corrects. »

En effet, des groupes, dont la plus ancienne organisation de surveillance des élections de Turquie, Vote and Beyond, envoient des dizaines de milliers de volontaires dans les bureaux de vote à travers le pays pour surveiller le vote, y compris le décompte officiel.

« Parce que les enjeux sont si élevés, ils se mobilisent à un niveau que je n’ai jamais vu auparavant », a déclaré Tahiroglu.

Pourtant, des inquiétudes demeurent. S’ils perdent, Erdogan et l’AKP pourraient refuser d’accepter les résultats. Fin avril, le ministre turc de l’Intérieur a semblé jeter les bases d’un tel résultat, avertissement d’une « tentative de coup d’État politique » soutenue par les États-Unis.

Une délégation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui s’est rendue à Ankara le mois dernier, a soulevé des inquiétudes sur la logistique du vote dans les régions dévastées par les tremblements de terre de février.

L’organisme envoie une délégation de 33 membres en Turquie pour observer le vote avec d’autres observateurs internationaux.

L’élection sera-t-elle juste?

Même si le processus de vote lui-même est sécurisé, ce qui signifierait une élection libre au sens étroit, il est peu probable que le vote soit équitable, selon les analystes.

Freedom House attribue à la Turquie une note de 2 sur 4 pour l’équité de ses élections, citant les critiques des élections générales de 2018 par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui a accusé l’AKP d’avoir abusé des ressources de l’État pour obtenir un avantage électoral et Erdogan de présenter faussement les opposants politiques comme des partisans du terrorisme.

« Les juges du Conseil électoral suprême (YSK), qui supervisent toutes les procédures de vote, sont nommés par des organes judiciaires dominés par l’AKP et s’en remettent souvent à l’AKP », le rapport de Freedom House constate.

Avant les élections, Erdogan s’est tourné vers sa tactique éprouvée consistant à alimenter les guerres culturelles. Et il a déployé des dépenses publiques massives cette année – offrant des allégements fiscaux, des prêts bon marché et des subventions énergétiques – pour séduire les électeurs.

Le contrôle étroit d’Erdogan sur les médias a fait pencher le récit public en sa faveur. Et sous son règne, le pouvoir judiciaire a emprisonné ou porté des accusations contre des critiques, dont le populaire maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, qui est du parti de Kilicdaroglu. Imamoglu a été reconnu coupable en décembre d’avoir insulté les institutions de l’État dans une affaire largement considérée comme politiquement motivée. Il a fait appel du verdict.

Dimanche dernier, des manifestants ont interrompu un rassemblement organisé par Imamoglu au nom de Kilicdaroglu dans l’est de la Turquie, lançant des pierres sur son bus de campagne.

Les autorités turques ont également arrêté plus de 100 personnes lors d’une vaste opération ciblée sur la ville kurde de Diyarbakir le mois dernier, alléguant qu’elles avaient des liens avec le groupe militant interdit du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Des hommes politiques, des avocats et des journalistes figuraient parmi les personnes arrêtées. Politiciens pro-kurdes décrit les détentions comme politiquement motivées.

« Compte tenu du contrôle qu’Erdogan exerce sur le système judiciaire, la bureaucratie, les médias et les autres institutions de l’État, il est impossible que ce soit un terrain de jeu équitable », a déclaré Tahiroglu.

Cela ne signifie pas que l’opposition ne peut pas gagner. Les principaux partis d’opposition d’horizons idéologiques disparates se sont ralliés à Kilicdaroglu, qui a cherché à contourner les préjugés des médias en publiant sur les réseaux sociaux des vidéos filmées dans sa modeste cuisine.

Les élections municipales de 2019 ont servi de test de résistance du système électoral. Le parti d’Erdogan a perdu presque toutes les grandes villes du pays, y compris Istanbul, la rampe de lancement de la carrière politique d’Erdogan. Quand Erdogan a rejeté les résultats d’Istanbul et forcé un nouveau vote, son parti a perdu par une marge encore plus grande.