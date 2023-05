Les élections en Turquie se dirigent vers un second tour entre Erdogan et Kilicdaroglu

Commentez cette histoire Commentaire

ISTANBUL – Le président Recep Tayyip Erdogan a mené son challenger, Kemal Kilicdaroglu, par une bonne marge après un premier tour de scrutin dans une élection turque critique, selon les résultats préliminaires annoncés lundi par la commission électorale nationale, mais il est tombé juste en deçà d’une majorité absolue – organiser un second tour le 28 mai.

Ahmet Yener, président du Conseil électoral suprême, a déclaré que lundi matin, Erdogan avait obtenu 49,5 % des voix contre 44,9 % pour Kilicdaroglu.

À la veille du vote, le concours était considéré comme le défi électoral le plus difficile d’Erdogan au cours de ses deux décennies de domination de la politique turque et un référendum sur son régime de plus en plus autocratique. Les électeurs se sont dits préoccupés par le mauvais état d’une économie marquée par une forte inflation et par la réponse hésitante du gouvernement aux tremblements de terre dévastateurs de février qui ont tué plus de 50 000 personnes en Turquie et en Syrie voisine.

Erdogan revendique la tête dans un décompte des voix contesté lors des élections en Turquie

L’opposition est apparue plus unie que jamais. Son candidat choisi, Kilicdaroglu, a promis de renforcer la démocratie du pays, de réduire les tensions avec les alliés étrangers et de revenir à un leadership consensuel après des années de contrôle centralisé par Erdogan. Le résultat des élections promet des conséquences considérables pour l’économie et les libertés politiques dans le pays, ainsi que pour l’équilibre du pouvoir mondial, étant donné le rôle de premier plan de la Turquie en tant que médiateur ou participant aux conflits du Moyen-Orient à l’Ukraine.

Mais les résultats préliminaires du premier tour – qui ont également montré que l’alliance du parti au pouvoir d’Erdogan avait conservé le contrôle du parlement – ​​ont déplacé le récit de l’élection vers des discussions sur la dextérité politique d’Erdogan et ses puissants avantages en tant que titulaire. Une opposition ébranlée a tenté de se regrouper alors qu’elle comptait sur ses faux pas et ses attentes exagérées, attisée par sondages d’opinion pré-électoraux cela suggérait que Kilicdaroglu pouvait gagner.

Les retours ont indiqué qu’Erdogan avait conservé son soutien même sur de vastes étendues de la zone du tremblement de terre dans le sud de la Turquie – une région qui, il y a quelques mois à peine, était un chaudron de colère face à la lenteur de la réponse de sauvetage du gouvernement, qui, selon les habitants, avait coûté des vies.

Les deux campagnes promettaient la victoire au second tour. « Je suis ici, je suis ici », a déclaré Kilicdaroglu dans vidéo publié lundi après-midi, visant apparemment à rallier ses partisans découragés. « Je jure devant Dieu que je vais me battre jusqu’à la fin. Je suis là, répéta-t-il en tapant sur son bureau pour insister.

« Nous sortirons vainqueurs des élections du 28 mai », Erdogan a dit dans un message Twitter lundi soir. « J’espère que nous obtiendrons un succès historique. »

Les analystes ont déclaré qu’il serait difficile pour l’opposition de l’emporter dans le second tour, compte tenu des résultats du premier tour et du contrôle d’Erdogan sur les institutions de l’État et une grande partie des médias turcs. Déjà, il y avait des signes que la tactique d’Erdogan, y compris la conduite d’une campagne négative implacable qui tarissait l’opposition en tant que partisans des groupes «terroristes», avait porté ses fruits.

Dans les semaines précédant le vote, Erdogan a également augmenté les salaires des fonctionnaires et fourni du gaz gratuit aux ménages. Les vidéos et les événements de la campagne s’appuyaient fortement sur des appels à la fierté nationale et mettaient en vedette l’industrie de la défense en plein essor de la Turquie.

Alors que les discours du président étaient largement couverts par les médias turcs, Kilicdaroglu a largement diffusé ses messages au public via son compte Twitter, dans des monologues enregistrés à une table de cuisine sur des sujets tels que l’économie.

De sa table de cuisine, le challenger d’Erdogan fait passer son message

Les premiers résultats ont montré que « le récit populiste-nationaliste est efficace dans tous les pays », a déclaré Asli Aydintasbas, chercheur invité à la Brookings Institution. « Le libéralisme est structurellement désavantagé par rapport aux autocrates populistes. »

Dans ce contexte, l’opposition aurait du mal à « atteindre 50% » au second tour de scrutin, a-t-elle déclaré. Les résultats parlementaires préliminaires suggéraient que même si Kilicdaroglu l’emportait d’une manière ou d’une autre, il aurait du mal à faire passer sa politique devant la législature.

Au cours d’une soirée électorale chaotique, l’opposition a accusé le parti au pouvoir d’avoir tenté de bloquer le processus de dépouillement des voix, affirmant que les résultats de centaines d’urnes à Ankara et à Istanbul étaient contestés. « Il y a des urnes où le vote a été contesté six fois, 11 fois », a déclaré Kilicdaroglu. Le conseil électoral a insisté sur le fait que ce n’était pas le cas.

Un rapport de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou OSCE, qui a envoyé des observateurs pour surveiller l’élection, a révélé que « les électeurs avaient le choix entre de véritables alternatives politiques et la participation électorale était élevée, mais le président sortant et les partis au pouvoir jouissaient d’un avantage injustifié, y compris par une couverture médiatique biaisée ».

« Le jour du scrutin a été généralement bien organisé et évalué positivement », a-t-il déclaré, « cependant, des cas de mise en œuvre déficiente de certaines procédures, en particulier lors du vote et du dépouillement, ont été constatés ».

Aux premières heures de lundi, Erdogan était triomphant alors qu’il s’adressait à ses partisans depuis le balcon de son siège du Parti de la justice et du développement (AKP) à Ankara, leur disant qu’il pensait que sa campagne avait gagné au premier tour mais qu’il était prêt à accepter un ruissellement — le premier dans l’histoire moderne du pays.

Erdogan, 69 ans, qui a d’abord acquis une notoriété nationale en tant que maire d’Istanbul, la ville la plus peuplée du pays, a dominé la politique turque pendant deux décennies. Personnage profondément polarisant, il a été accusé par des critiques de diluer la démocratie en utilisant des tactiques répressives contre la société civile et les médias, tout en concentrant le pouvoir en tant que président. Les partisans disent qu’il a modernisé le pays grâce à des projets d’infrastructure massifs et a ramené l’islam dans la vie publique.

Pourquoi les prochaines élections en Turquie sont si importantes pour le monde

Kilicdaroglu, en revanche, s’est présenté comme un homme ordinaire pendant la campagne, promettant de s’attaquer aux problèmes financiers – les politiques économiques peu orthodoxes d’Erdogan ont contribué à la flambée de l’inflation – et de renforcer les normes démocratiques. Mais il a été éclipsé par d’autres membres de son parti, dont Ekrem Imamoglu, le populaire maire d’Istanbul, devenu la vedette de la campagne présidentielle de l’opposition.

L’élection a le potentiel de refaire des alliances géopolitiques alors que la guerre en Ukraine s’éternise dans une deuxième année et que les États arabes normalisent leurs relations avec le gouvernement du président syrien Bashar al-Assad après une guerre civile au cours de laquelle des centaines de milliers de civils ont été tués, la plupart d’entre eux par ses forces.

Sous Erdogan, la Turquie, membre de l’OTAN, a des relations équilibrées entre l’Occident et la Russie, agissant parfois comme intermédiaire diplomatique sur un accord céréalier de la mer Noire et le gel des lignes de conflit en Syrie, tendant les relations avec les États-Unis et l’Union européenne.

Le dernier jour de la campagne, Erdogan a accusé les États-Unis d’avoir tenté d’interférer dans les élections. Les urnes, a-t-il prédit, « donneraient [President] Biden une réponse.

Les résultats préliminaires semblaient montrer que les antécédents religieux de Kilicdaroglu – en tant que membre de la minorité alévie longtemps persécutée de Turquie, un groupe aux croyances distinctes de la majorité musulmane sunnite du pays – avaient nui à son soutien.

« Il semble que dans les grandes villes, il y avait un désir de changement, mais dans tout le pays, dans certaines parties du cœur sunnite, il y a eu un rejet sans équivoque d’un candidat alévi », a déclaré Aydintasbas. Erdogan, a-t-elle dit, avait «consolidé» les musulmans sunnites conservateurs.

Le succès surprenant d’un troisième candidat ultranationaliste dans la course à la présidentielle a montré que les électeurs turcs « voulaient du changement » d’Erdogan, a-t-elle déclaré. « Ils ne pensaient tout simplement pas que Kilicdaroglu était le gars pour le faire. »

Et les attaques cinglantes et non fondées d’Erdogan contre l’opposition, l’accusant d’être associée au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, « semblent également avoir résonné », a-t-elle déclaré. Les attaques – basées sur le soutien à l’opposition d’un grand parti dirigé par les Kurdes – comprenaient une vidéo fabriquée de commandants du PKK applaudissant la chanson de campagne de Kilicdaroglu.

Au-delà des attaques d’Erdogan, cependant, « il ne faut pas négliger le fait que l’opposition a choisi le candidat risqué », a déclaré Aydintasbas.