Les élections en Slovaquie pourraient briser encore davantage le soutien à l’Ukraine

Il existe également une forte probabilité qu’aucun parti n’obtienne la majorité au parlement de 150 sièges, ce qui entraînerait des négociations de coalition complexes et une incertitude qui en résulterait.

Outre l’Ukraine, les électeurs auront à l’esprit une multitude de questions, allant de l’inflation élevée et persistante au coût de la vie, en passant par la migration, les soins de santé et l’instabilité politique de ces dernières années.

Ce pays d’Europe centrale de 5,4 millions d’habitants est un fervent partisan de l’Ukraine depuis l’invasion à grande échelle de la Russie en février 2022. Cependant, le chef du parti Smer (traduit par Direction en anglais), Robert Fico – qui a été Premier ministre à deux reprises auparavant, de 2006 à 2010 et 2012 à 2018 – s’est engagé à changer cela.

La raison principale? L’un des principaux candidats au poste de Premier ministre a vivement critiqué l’Ukraine et la position anti-russe de l’UE sur la guerre, et s’est engagé à ne pas envoyer « d’armes ou de munitions » à son voisin oriental.

Mais l’attention internationale est largement concentrée sur la mesure dans laquelle le retour de Fico au pouvoir changerait le cours géopolitique de la Slovaquie, membre de l’UE et de l’OTAN – à un moment où l’Ukraine craint un déclin du soutien de certains de ses alliés.

Le mandat le plus récent de Fico s’est terminé par sa démission au milieu de protestations massives contre le meurtre du journaliste d’investigation Ján Kuciak et de sa fiancée Martina Kušnírová, ainsi que contre la corruption dans les affaires et la politique slovaques.

Smer, que Fico a fondé en 1999, est largement de gauche sur les questions économiques. Son leadership précédent a amené la Slovaquie dans l’euro en 2009.

Fico et son parti ont récemment adopté une rhétorique socialement conservatrice, nationaliste et anti-immigration, et sa position sur l’Ukraine a été extrême par rapport à celle de ses homologues de l’UE.

Cela a inclus blâmer « Nazis et fascistes ukrainiens » pour le début du conflit direct entre l’Ukraine et la Russie en 2014 ; accusant le président slovaque est considéré comme un agent des États-Unis ; décrivant l’UE comme « machine de guerre sous l’influence des États-Unis » ; et argumenter les livraisons d’armes à l’Ukraine ont porté atteinte à la souveraineté slovaque.