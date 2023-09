Les élections en Slovaquie opposent un ancien Premier ministre pro-russe à un nouveau venu libéral pro-occidental

BRATISLAVA, Slovaquie (AP) — La Slovaquie organise samedi des élections législatives anticipées qui opposent l’ancien Premier ministre populiste Robert Fico, qui a fait campagne sur un message clairement pro-russe et anti-américain, à un nouveau venu libéral pro-occidental.

Fico et son parti de gauche Smer, ou Direction, se sont engagés à annuler le soutien militaire de la Slovaquie à l’Ukraine voisine en La guerre de la Russiesi sa tentative de retour au pouvoir aboutit.

Le vote de la Slovaquie est un test clé qui pourrait mettre le pays sur une nouvelle voie loin de Kyiv et vers Moscoumenaçant de se briser une unité fragile dans l’Union européenne et l’OTAN.

Le principal challenger de Fico est la Slovaquie progressiste, libérale et pro-occidentale, relativement nouvelle. Le vainqueur du vote a traditionnellement la première chance de former un gouvernement.

Au total, 150 sièges au Parlement sont en jeu lors du vote.

Le parti populiste Peuple ordinaire a remporté les élections de 2020 avec une liste anti-corruption, et le chef du parti, Igor Matovič, a conclu un accord pour gouverner avec le parti Liberté et Solidarité, favorable aux entreprises, le parti conservateur Pour le peuple et un autre groupe populiste, We Are Family. .

La coalition s’est effondrée en décembre après avoir perdu un vote de censure au Parlement, dernière étape d’une crise politique de longue durée provoquée par des querelles entre les partenaires de la coalition sur un certain nombre de questions, notamment la réponse de l’État à la pandémie de coronavirus et la manière de lutter contre la flambée de l’inflation provoquée par les hautes énergies. prix au milieu de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie.

Le gouvernement a perdu la majorité parlementaire après que Liberté et Solidarité s’en soit retiré en septembre 2022 de l’année dernière et a demandé un vote de censure.

La coalition était un fervent partisan de l’Ukraine, faire don d’armes à l’armée ukrainienne tout en ouvrant sa frontière avec l’Ukraine voisine aux réfugiés fuyant la guerre avec la Russie.

Le pays est actuellement dirigé par un gouvernement intérimaire.

FICO TOURNE VERS L’EST

Fico, 59 ans, s’oppose aux sanctions de l’UE contre la Russie, se demande si l’Ukraine peut chasser les troupes russes envahissantes et veut empêcher l’Ukraine de rejoindre l’OTAN.

Il propose qu’au lieu d’envoyer des armes à Kiev, l’UE et les États-Unis utilisent leur influence pour forcer la Russie et l’Ukraine à conclure un accord de paix de compromis.

Son retour au pouvoir pourrait conduire la Slovaquie à abandonner sa voie démocratique par d’autres moyens, en suivant la voie de la Hongrie sous le Premier ministre Viktor Orbán et, dans une moindre mesure, de la Pologne sous le parti Droit et Justice.

Il a une source claire d’inspiration.

« La guerre vient toujours de l’Occident », a déclaré Fico lors d’un rassemblement. « Et la liberté et la paix viennent toujours de l’Est. »

Fico réitère l’affirmation non étayée du président russe Vladimir Poutine selon laquelle le gouvernement ukrainien dirige un État nazi contre laquelle les Russes de souche de l’est du pays avaient besoin de protection. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est juif et a perdu des proches lors de la Shoah.

Connu pour ses tirades grossières contre les journalistes, Fico a fait campagne contre l’immigration et les droits LGBTQ+ et a menacé de limoger les enquêteurs de l’Agence nationale pénale et le procureur spécial qui s’occupe des crimes et de la corruption les plus graves.

Après la défaite de Smer aux élections de 2020, la coalition quadripartite a fait de la lutte contre la corruption une priorité majeure. Des dizaines de hauts fonctionnaires, policiers, juges, procureurs, hommes politiques et hommes d’affaires, dont beaucoup liés au Smer, ont été interpellés. reconnu coupable de corruption et d’autres crimes. Fico lui-même a fait l’objet d’accusations criminelles l’année dernière pour création d’un groupe criminel et abus de pouvoir.

Fico a dirigé la Slovaquie de 2006 à 2010, puis de 2012 à 2018.

UN CHALLENGER À L’ESPRIT OCCIDENTAL

La Slovaquie progressiste voit résolument son avenir au sein de l’UE et de l’OTAN.

Le parti s’est engagé à maintenir le soutien de la Slovaquie à l’Ukraine et constitue un exemple rare parmi les principaux partis du bastion conservateur catholique romain en faveur des droits LGBTQ+.

Populaire auprès des jeunes, le parti a remporté les élections au Parlement européen de 2019 en Slovaquie en coalition avec le parti Ensemble après avoir recueilli plus de 20 % des voix. Mais il a échoué de peu à remporter des sièges parlementaires lors du scrutin de 2020.

Le parti est dirigé par Michal Simecka, vice-président du Parlement européen. La présidente libérale Zuzana Caputova était chef adjoint du parti avant de se présenter à la présidence. Après Smer à la deuxième place, certains des derniers sondages montrent que le soutien à la Slovaquie progressiste augmente et se bat au coude à coude avec Smer pour la tête.

QU’EST-CE QUI EST À VENIR

Aucun parti ne devrait obtenir une majorité gouvernementale et un gouvernement de coalition devra être formé.

Fico a déclaré qu’il espérait s’associer à Hlas, ou The Voice, qui devrait terminer à la troisième place. Il est dirigé par Peter Pellegrini, ancien adjoint de Fico à la Smer.

Pellegrini a remplacé Fico au poste de Premier ministre après a été contraint de démissionner par les grandes manifestations de rue antigouvernementales qui ont suivi les assassinats en 2018 du journaliste Jan Kuciak et de sa fiancée.

Les deux chemins se sont séparés après la défaite électorale de 2020.

Deux autres forces anti-occidentales restent aux côtés d’une éventuelle coalition de Fico.

La République est un groupe d’extrême droite qui pourrait terminer quatrième, selon certains sondages. Il est dirigé par d’anciens membres du parti ouvertement Parti populaire néo-nazi Notre Slovaquie dont les membres utilisent le salut nazi et veulent que la Slovaquie quitte l’UE et l’OTAN. Son éventuelle participation au gouvernement provoquerait une onde de choc à travers l’Europe.

L’autre parti est le Parti national slovaque ultranationaliste.

Quatre autres groupes et partis politiques pourraient dépasser le seuil de 5 % nécessaire pour remporter des sièges parlementaires. Leurs résultats seront déterminants pour déterminer les chances du Smer, ou Slovaquie progressiste, de former une coalition au pouvoir.