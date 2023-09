Les élections en Slovaquie opposent un ancien Premier ministre pro-russe à un nouveau venu libéral pro-occidental

BRATISLAVA, Slovaquie (AP) — Les électeurs slovaques ont voté samedi lors d’élections législatives anticipées qui opposent un ancien Premier ministre populiste qui a fait campagne sur un message pro-russe et anti-américain à un nouveau venu libéral et pro-occidental.

Selon lequel d’entre eux l’emportera, les élections pourraient inverser le soutien du petit pays d’Europe de l’Est à l’Ukraine voisine dans la guerre contre la Russie, menaçant de briser une unité fragile au sein de l’Union européenne et de l’OTAN.

L’ancien Premier ministre Robert Fico, 59 ans, et son parti de gauche Smer, ou Direction, se sont engagés à retirer le soutien militaire de la Slovaquie à l’Ukraine dans la guerre russe, si sa tentative de retour au pouvoir réussit.

Le principal challenger du Smer est Slovaquie Progressiste, un parti libéral formé en 2017 et dirigé par Michal Simecka, 39 ans, député européen.

Fico, qui a été Premier ministre de 2006 à 2010 puis de 2012 à 2018, s’oppose aux sanctions de l’UE contre la Russie, se demande si l’Ukraine peut chasser les troupes russes et veut empêcher l’Ukraine de rejoindre l’OTAN.

Il propose qu’au lieu d’envoyer des armes à Kiev, l’UE et les États-Unis utilisent leur influence pour forcer la Russie et l’Ukraine à conclure un accord de paix de compromis. Il a réitéré l’affirmation non étayée du président russe Vladimir Poutine selon laquelle le gouvernement ukrainien dirigeait un État nazi.

Fico a également fait campagne contre l’immigration et les droits LGBTQ+ et a menacé de licencier les enquêteurs de l’Agence nationale pénale et le procureur spécial chargé de la corruption et d’autres crimes graves.

La Slovaquie progressiste considère l’avenir du pays comme étroitement lié à son appartenance actuelle à l’UE et à l’OTAN.

Le parti s’est engagé à maintenir le soutien de la Slovaquie à l’Ukraine. Il favorise également les droits LGBTQ+, une rareté parmi les grands partis dans un pays qui est un bastion du catholicisme romain conservateur.

Populaire auprès des jeunes, le parti a remporté les élections au Parlement européen de 2019 en Slovaquie en coalition avec le parti Ensemble, recueillant plus de 20 % des voix. Mais il a échoué de peu à remporter des sièges au Parlement national en 2020.

Aucun parti ne devrait remporter la majorité des sièges samedi, ce qui signifie qu’un gouvernement de coalition devra être formé. Le parti qui obtient le plus de voix a généralement la première chance de former un gouvernement.

Les sondages indiquent que sept ou huit autres groupes et partis politiques pourraient dépasser le seuil de 5 % nécessaire pour être représentés au Conseil national, qui compte 150 sièges.

Il s’agit notamment de République, un groupe d’extrême droite dirigé par d’anciens membres du Parti populaire ouvertement néonazi Notre Slovaquie, dont les membres utilisent le salut nazi et souhaitent que la Slovaquie quitte l’UE et l’OTAN.

