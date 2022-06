Les élections en Ontario doivent porter sur la sécurité des femmes autochtones

Il n’est pas sûr d’être une femme autochtone et la violence ne connaît pas les frontières juridictionnelles et notre réponse à la violence ne devrait pas non plus le faire. Au cours des dernières années, nous sommes tous bien conscients des niveaux de violence inacceptables qui se sont normalisés contre les femmes autochtones partout au Canada, grâce à de nombreux rapports. Il est maintenant temps de passer à l’action transformatrice.

La violence contre les femmes autochtones a non seulement continué pendant la pandémie, mais a considérablement augmenté, passant de l’incarcération excessive des femmes autochtones, de la violence familiale à l’augmentation des taux de traite des personnes. Cette violence se poursuit à travers les décès inutiles de nos femmes, de nos enfants et de notre communauté à cause de la crise de la santé mentale et des dépendances en raison du manque de services de guérison et d’une approche coordonnée.

Que vous vous rendiez à pied au dépanneur ou que vous essayiez d’accéder à des services dans votre communauté, les femmes autochtones sont la cible de violence et de discrimination. Les femmes autochtones ont un droit fondamental à la sécurité et à la guérison, un droit auquel tous les partis doivent répondre lors des prochaines élections provinciales. Il commence par examiner le changement systémique, aborder les politiques et la législation et investir dans des espaces sûrs. Le changement commence lorsque les femmes peuvent se rassembler et guérir en tant qu’individus et en tant que communauté collective.

En Ontario, les femmes autochtones subissent des violences de toutes sortes à des taux disproportionnés. Une étude de 2021 de Statistique Canada a révélé que plus de la moitié (56 %) des femmes autochtones subissent de la violence physique au cours de leur vie. Au-delà de la violence physique, les femmes et les filles autochtones sont également victimes de violence sous forme de racisme et de discrimination de la part des systèmes mêmes qui sont censés nous soutenir et assurer la sécurité. Il y a aussi un manque de respect pour notre droit à la souveraineté sur nos enfants, nous-mêmes et nos nations. Plus récemment, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la violence et les mauvais traitements auxquels les femmes et les familles autochtones sont confrontées dans le système de santé – un système qui n’a pas été conçu pour répondre à nos besoins.

Alors que nous nous tournons vers les élections provinciales de jeudi, c’est le bon moment pour réfléchir au chemin que nous avons parcouru en Ontario, mais à la quantité de travail qui reste à faire. Nous devons créer un changement systémique qui assure la sécurité des femmes autochtones et de leurs familles afin de renforcer notre communauté après la pandémie.

Les femmes autochtones ont les priorités suivantes lors des élections :

Transformation du système de santé : Les femmes autochtones ont droit à des soins de santé de qualité qui satisfont et répondent respectueusement à leurs besoins tout au long de leur cycle de vie – de l’accouchement aux soins de fin de vie, y compris les services de prévention. Cela signifie que les travailleurs de tous les milieux de soins de santé de l’Ontario sont formés et compétents pour fournir des services sécuritaires. En attendant le changement systémique nécessaire, les femmes autochtones ont également créé leurs propres services de soins de santé. Par exemple, la Mindimooyenh Health Clinic à Thunder Bay, qui a administré plus de 14 000 doses de vaccins contre la COVID-19. Il est impératif que les approches des femmes autochtones soient reconnues, financées et soutenues.

Sécurité et prévention des femmes autochtones : Les femmes autochtones continuent de disparaître et d’être assassinées à un rythme alarmant. Les femmes autochtones ont besoin d’investissements immédiats pour leur sécurité et leur prévention. Les agences de femmes autochtones sont considérablement sous-financées pour remplir leur mandat et l’inégalité de financement doit être corrigée. Nous imaginons un budget basé sur une approche de développement communautaire qui aura non seulement une responsabilité transparente mais aussi de solides mesures de réussite.

Espaces sécurisés : Aujourd’hui plus que jamais, les femmes autochtones ont besoin d’espaces sécuritaires. La pandémie de COVID-19 nous a montré que les femmes autochtones continuent de manquer de sécurité et de tomber à travers les fissures socio-économiques. Ces espaces se sont avérés les plus responsables financièrement à long terme. La reprise économique doit inclure des investissements dans les infrastructures communautaires.

Guérir de l’héritage de la colonisation: Alors que la pandémie fantôme de traumatismes, de santé mentale et de dépendances continue de croître, nous savons que les femmes autochtones ont besoin de guérison. Cela signifie l’accès à des services sans obstacles ni temps d’attente, holistiques, fondés sur la culture et tenant compte des traumatismes, qui sont conçus, élaborés et offerts par et pour les femmes autochtones.

Refonte de la protection de l’enfance : Enfin, un changement systémique est nécessaire pour assurer la sécurité et la cohésion des femmes et des familles autochtones. Le système de protection de l’enfance doit être repensé de manière à reconnaître et à honorer le lien entre la mère et l’enfant et leur droit de choisir l’agence dans leur vie. Cela comprend une réponse communautaire holistique qui reconnaît l’ensemble de la communauté autochtone urbaine et les centaines d’organismes qui soutiennent les femmes autochtones chaque jour. Dans le cadre de ce travail, un modèle innovant de « devoir de référer » au lieu d’un modèle de « devoir de signaler » est nécessaire pour remédier à la surreprésentation des enfants autochtones pris en charge.

Nous espérons que le nouveau gouvernement, quel que soit le parti, reconnaîtra l’importance de travailler ensemble pour créer de meilleurs résultats et des espaces sûrs pour les femmes et les familles autochtones en Ontario et ailleurs. Nous voulons voir un gouvernement qui travaille ensemble sur une question de manière holistique et c’est la sécurité des femmes autochtones.

Nous sommes impatients de trouver des moyens de travailler avec le nouveau gouvernement provincial pour faire progresser la réconciliation et soutenir le leadership, la sécurité et le bien-être des femmes autochtones. Les femmes sont celles qui maintiennent les communautés ensemble et font le travail communautaire, et il est maintenant temps de créer un héritage durable dont les petits-enfants de nos petits-enfants pourront être fiers.

