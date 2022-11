Les élections en Israël renforcent un sionisme religieux plus musclé

Les partisans du sionisme religieux espèrent que l’alliance utilisera son influence pour renforcer leur idée d’un État juif, notamment en promouvant les valeurs familiales conservatrices, en préservant le caractère sacré du sabbat et en appliquant la souveraineté juive dans certaines parties de la Cisjordanie, un territoire que les Palestiniens revendication d’un futur État et que le sionisme religieux considère comme faisant partie du Grand Israël et auquel il fait référence par les noms bibliques de Judée et de Samarie.

L’alliance est maintenant sur le point de devenir un pilier clé de la coalition mise en place par le Premier ministre désigné de droite, Benjamin Netanyahu – qui a reçu dimanche le mandat officiel de former le prochain gouvernement – faisant craindre aux Israéliens laïcs que les religions et l’extrémisme politique est en train d’entrer dans le courant dominant.

“La Torah d’Israël, le peuple d’Israël et la Terre d’Israël – ce sont les trois drapeaux du sionisme religieux”, a déclaré Hananiya Shimon, 39 ans, père de sept enfants, qui vit dans l’un des complexes de colons éparpillés autour du tombeau de Hébron. Patriarches, le lieu saint contesté, vénéré par les juifs et les musulmans, qui l’appellent la mosquée Ibrahimi. La zone est entièrement contrôlée par l’armée israélienne.

“Pendant 2 000 ans d’exil”, a déclaré M. Shimon, “la religion est ce qui nous a maintenus ensemble”.

Le parti du sionisme religieux, dirigé par Bezalel Smotrich, s’est présenté sur une liste commune avec l’ultranationaliste Jewish Power, dirigé par Itamar Ben-Gvir, et Noam, un petit parti orthodoxe d’extrême droite opposé aux droits LGBTQ. Ce partenariat a été conçu par M. Netanyahu pour maximiser le potentiel électoral de son bloc dans sa tentative de faire son retour, et représente l’incarnation politique la plus dure des sionistes religieux.

Il y a longtemps eu une bataille interne au sein de la communauté religieuse sioniste israélienne, a déclaré Tehila Friedman, une avocate orthodoxe moderne et ancienne députée centriste. Cette bataille a opposé des modérés plus libéraux « qui veulent mélanger leur tradition juive avec des valeurs humanistes contre d’autres voix stridentes et opposées qui considèrent l’humanisme comme trop progressiste », a-t-elle déclaré. Les purs et durs veulent s’en tenir à l’interprétation la plus stricte de la loi juive dans les matières régies par l’État.

Un parti plus modéré représentant les colons religieux nationaux et le public, HaBayit HaYehudi, a été anéanti cette fois, ayant perdu la confiance de ses électeurs après avoir rompu les promesses qu’il avait faites lors des dernières élections, en 2021, et réuni ses forces dans un gouvernement avec des gauchistes et un parti arabe. Les flambées de terrorisme arabe et de violence interethnique et criminelle au cours des 18 derniers mois ont laissé de nombreux Israéliens craindre pour leur sécurité personnelle et ont également renforcé les partisans de la ligne dure.