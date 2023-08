Les élections en Équateur se dirigent vers un second tour. Voici la suite.

Les élections présidentielles équatoriennes se dirigent maintenant vers un second tour après qu’aucun candidat n’a obtenu le soutien nécessaire pour l’emporter. Les élections ont suivi l’assassinat choquant du candidat anti-corruption Fernando Villavicencio il y a deux semaines.

Selon les résultats des élections de dimanche, deux candidats – la gauche Luisa González et le candidat de centre droit Daniel Noboa – passeront au second tour, qui doit avoir lieu le 15 octobre. En vertu de la loi équatorienne, si aucun candidat n’obtient 50 % des le vote, ou 40 pour cent avec une avance de 10 points, l’élection se dirige vers un second tour.

Le résultat de cette élection pourrait s’avérer extrêmement important pour l’Équateur, qui est aux prises avec une crise de violence liée à la drogue et de graves défis économiques, deux problèmes auxquels sont confrontés plusieurs pays d’Amérique latine.

L’élection elle-même s’est déroulée dans des circonstances inquiétantes, car le pays était toujours en situation d’urgence nationale après le meurtre de Villavicencio et des soldats étaient stationnés devant de nombreux bureaux de vote. Villavicencio avait été le candidat le plus virulent sur la question de la corruption et de la montée de la violence liée à la drogue, et les dirigeants ont déjà lié sa mort au crime organisé.

Celui qui remportera ce second tour déterminera comment le pays choisira d’aborder la politique de sécurité ainsi que l’économie.

Quel est l’enjeu des élections équatoriennes ?

Selon le vainqueur du second tour d’octobre, cela pourrait faire reculer l’Équateur vers la gauche, faisant écho aux tendances qui ont eu lieu dans d’autres parties de l’Amérique latine. González est favorable à une expansion des programmes sociaux de soins de santé et d’éducation, une approche vantée par plusieurs dirigeants en Colombie, au Pérou et au Chili qui ont cherché à répondre aux frustrations économiques suite à la pandémie. Son élection marquerait un changement par rapport à l’actuel président de droite et ajouterait à la «marée rose» renouvelée de la région, qui a vu les électeurs choisir à nouveau des gouvernements de gauche en partie pour repousser le statu quo précédent.

L’avancement de González dans les deux premiers de cette course intervient également le week-end même où le Guatemala a élu le candidat progressiste anti-corruption Bernardo Arévalo.

Au premier tour de scrutin, González a recueilli 33 % des voix, tandis que Noboa, le fils d’un magnat de la banane en Équateur, a obtenu 24 %, mieux que prévu. Si Noboa est capable d’unir l’opposition de González lors du second tour, il pourrait également remporter les élections.

En fin de compte, le second tour semble opposer un gauchiste axé sur une politique sociale plus expansive à un chef d’entreprise qui a souligné comment l’investissement privé peut aider l’économie – deux approches très différentes de la façon dont l’Équateur va de l’avant.

Sur quoi González et Noboa font-ils campagne ?

D’ici la mi-octobre, les deux candidats ont la possibilité de poursuivre leur campagne et d’essayer de rallier leurs électeurs respectifs. Les deux ont offert des visions en duel:

Ce que González a proposé : González est considéré comme la continuation de l’héritage de l’ancien président Rafael Correa, qui a dirigé le pays de 2007 à 2017 et a encouragé de fortes dépenses sociales, notamment un programme de transferts monétaires qui a aidé à lutter contre la pauvreté. González a déclaré qu’elle utiliserait 2,5 milliards de dollars de réserves pour ressusciter certains des programmes sociaux mis en place par Correa.

González est cependant socialement conservateur et s’oppose à l’avortement.

Ses arguments se concentrent sur le retour d’une époque en Équateur qui était plus stable que le chaos actuel auquel le pays a dû faire face. Ces dernières années, l’Équateur a connu une recrudescence de la violence liée à la drogue alors que différents cartels se disputaient l’accès aux routes commerciales du pays. Elle a parlé de la réouverture du ministère de la Justice et de la lutte contre la corruption dans les forces de l’ordre comme moyens de réagir.

González pourrait également faire revivre certaines des parties les plus critiquées de la présidence de Correa, qui ont vu des réductions de la pauvreté mais également inclus l’hostilité envers la presse et une expansion du pouvoir exécutif. De plus, Correa a réduit ses liens avec les États-Unis, notamment en coupant les relations du pays avec la Drug Enforcement Agency et en évinçant certains diplomates, des efforts que González pourrait également promouvoir. Depuis qu’il a quitté ses fonctions, Correa s’est enfui en Belgique après avoir été condamné pour corruption. González a dit qu’elle le recruterait comme conseiller principal. (Il a également affirmé qu’il n’avait rien fait de mal.)

« González vend l’idée d’un retour aux années où l’ex-président Rafael Correa était au pouvoir », déclare Will Freeman, expert en études latino-américaines au Council on Foreign Relations.

« González est à gauche du centre économiquement, socialement conservateur et serait favorable à un réalignement géopolitique de l’Équateur pour le rapprocher des challengers géopolitiques des États-Unis, tels que la Chine, la Russie et l’Iran. »

Ce que Noboa a lancé : Noboa est un homme d’affaires de 35 ans et membre de l’une des familles les plus riches du pays. Il siège à la législature équatorienne depuis 2021 et a précédemment travaillé comme entrepreneur et dans l’entreprise de sa famille, la Noboa Corporation. Il a été plus conservateur sur l’expansion des programmes sociaux et a plutôt mis l’accent sur les incitations fiscales pour que les entreprises investissent davantage dans le pays et s’attaquent aux problèmes d’emploi.

« Noboa est de centre-droit, favorable à certaines extensions du filet de sécurité sociale mais venant d’un milieu des affaires », explique Freeman. Noboa a également adopté une approche plus agressive de la criminalité, notant qu’il stationnerait davantage de forces militaires le long des frontières de la Colombie et du Pérou, qui produisent tous deux de grandes quantités de cocaïne.

La colistière de Noboa, Verónica Abad, est également socialement conservatrice, s’oppose à l’avortement et soutient l’ancien président Donald Trump.

Noboa a tenté de souligner qu’il parle au nom des jeunes électeurs qui s’opposent au «corréisme» et sont intéressés par un nouveau leadership au-delà des options plus établies en Équateur.